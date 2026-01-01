9月大女嬰獨留家中6小時…疑窒息亡「身上驚見瘀青、燙痕」 父母涉過失致死交保

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

高雄市岡山分局壽天派出所於2025年12月31日下午5點多接獲醫院急診通報，一名9個月大女嬰送醫時已無生命跡象，初步檢視發現女嬰口腔內有溢奶情形，且身上有大面積瘀青、燙傷痕跡等。女嬰生母今（1）日和現任丈夫至殯儀館認屍，稱當時兩人去外縣市領養狗，認為女嬰能睡很久，所以將她留在租屋處，檢察官訊後以過失致死諭令女嬰生母、現任丈夫交保5萬元。

一名9個月大女嬰送醫時已無生命跡象，初步檢視發現女嬰口腔內有溢奶情形，且身上有大面積瘀青、燙傷痕跡等。（示意圖／Unsplash​​​​​）

岡山分局昨日下午5點接獲醫院通報，稱一名9個月大女嬰送醫時已無生命跡象。警方到現場釐清事故，得知女嬰是被父母以浴巾包裹送醫，當下未著衣，除了口腔溢奶之外，左臉、左肩和大腿處皆有瘀青，下巴也有疑似燙傷痕跡。實際死因仍有待司法相驗釐清。

廣告 廣告

據《三立新聞網》報導，女嬰母親表示，當日上午餵食女嬰後，認為女嬰會睡很久，剛好收到外縣市犬隻可供領養的通知，便與丈夫外出接狗，將女嬰獨自留在租屋處。兩人外出6小時，約莫下午4時返家時才發現女嬰失去生命跡象，隨即送醫搶救，但仍不治。

警方已派鑑識人員前往醫院及租屋處蒐證，並調閱相關監視器畫面釐清案情，同時依規定通報社會局。本案已報請橋頭地檢署指揮偵辦，檢察官訊後依過失致死諭令女嬰生母、現任丈夫各交保5萬元。相關單位將持續調查事件經過，至於女嬰生前是否有受虐、身上傷勢原因，須待解剖鑑定出爐才能得知。

更多FTNN新聞網報導

台中西屯死亡車禍！女騎士遭聯結車當場輾斃 臟器外露送醫不治

上班途中遇死劫！淡水2機車碰撞...護理師頭部重創不治 無照男辯「正要去考駕照」遭送辦

暴衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死等罪送辦 「2年已違規5次」過往黑歷史曝光

