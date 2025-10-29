9月失業率降至3.38％ 改寫25年來同月新低

畢業季結束、求職者減少，失業率隨之走低。根據主計總處統計，9月失業率為3.38％，創25年來同月最低，較8月降低0.07個百分點，終止連3升。不過，工時不足的就業者達12.9萬人，卻是連續3個月攀升，且衝上今(2025)年以來新高。主計總處認為，失業率及失業人數等指標均下降，顯示目前勞動市場呈穩定狀態。

9月失業率3.38％續創2001年以來同月最低，經季節調整後失業率為3.35％，與8月相較持平。9月平均失業週數為19.4週，較8月延長0.9週；失業期間達1年以上的長期失業者人數為4萬9千人，比8月多了6千人，較去(2024)年同月減少3千人。

統計勞動力低度運用人數，9月4週失業人數為41萬1千人，月減7千人。工時不足就業人數為12萬9千人，雖然月增8千人，但已較去年同月少3千人。另外，10月中旬無薪假人數僅較9月底略增。主計總處表示，觀察當前勞動指標，國內勞動市場雖仍受到美國對等關稅政策影響，但尚屬穩定。

至於美國關稅政策對國內勞動市場影響最大的時間刻是否已過？主計總處回應，若台美關稅談判結果一如府院期待，可以獲得更優惠的稅率，可預期勞動市場應該能穩定下來。

9月失業人數為40萬7千人，較8月下跌8千人，主計總處指出，因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職的失業者降低4千人，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者，以及對原有工作不滿意而失業者，均減少2千人。今年前3季失業人數則平均為40萬3千人，較去年同期少了4千人。

在就業狀況方面，9月就業人數為1,163萬人，受暑期工讀生退離影響，就業人數月墜1萬1千人。其中，工業部門縮減7千人最多，其次為農業部門減少3千人、服務業部門減聘1千人。

主計總處提到，勞動市場也受到AI產業熱潮影響，電子零組件業、電腦、電子產品業的人力需求持續上揚，紡織、金屬製品、塑膠製品等傳統產業的人力需求則持續萎縮，一增一減後，製造業就業人數呈現衰退。

