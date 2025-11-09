9月就有豬隻陸續亡？ 農業部、中市府「互槓」

台中梧棲豬場確診非洲豬瘟事件引發中央與地方政府責任歸屬爭議，雙方各執一詞。農業部長陳駿季強調地方政府是防疫第一線，而台中市副市長鄭照新則回應死豬異常是由中央系統被動通報，真正防疫成功需仰賴農友主動通報。此事件也延伸至廚餘處理問題，環境部長彭啓明指出台中有4處露天掩埋廚餘場不合格，另外農業部承諾將於一週內提出完整補助方案，以減緩非洲豬瘟對產業的衝擊。

台中梧棲豬場確診非洲豬瘟後，農業部防檢署表示該豬場從9月開始就有豬隻死亡情況。對此，台中市政府於28日深夜11點緊急澄清，表示養豬場死豬異常均由中央建置的警示系統通報地方，但9月到10月初期間並未收到任何通報。台中市副市長鄭照新強調，中央的去化通報系統只是被動通報，是最低標準，而真正防疫成功需要農友的主動通報。

農業部長陳駿季則表示，目前正在進行疫調，以釐清所有感染來源。他指出所有防疫工作，地方政府是第一線，中央規範只具輔導作用。陳駿季承諾，在本週結束後將提出一個完整的補助和輔導方案，以協助受影響的豬農。

此事件也引發了廚餘處理問題的討論。環境部長彭啓明指出，台中有4處露天掩埋廚餘的場所不符合規範，其中兩處已進行覆土處理。面對國民黨立委的質疑，彭啓明激動回應環境部絕對不是側翼，而是依照專業做事。當被問及是否要人民「用胃來防疫」時，彭啓明尷尬一笑，表示「不可能把香蕉皮吃掉」。

值得注意的是，在立法院的質詢中，國民黨立委翻出台中市府連續3年獲獎的紀錄，另外環境部長一搭一唱，進一步點名台中的廚餘處理問題。在全國暫時禁止使用廚餘養豬的情況下，如何妥善處理廚餘成為各界關注焦點。

