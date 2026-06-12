9月底前供水無虞！梅雨助攻全台補水4.5億噸 曾文水庫水量將破億

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台南是此波鋒面進帳最明顯的地區，台南 3 大主要水庫中，曾文水庫集水區累積降雨約396毫米，預估可帶來1.15億噸的入流量。 圖：翻攝自曾文水庫即時影像

[Newtalk新聞] 受惠於低壓帶和梅雨鋒面的加持，近日南部水庫水量總算止跌回升。水利署今(12)日粗估，此次降雨預計可替全台水庫增加約4.5億噸水量，其中台南曾文水庫預估將有約1.15億噸的入流量。對此，經濟部長龔明鑫表示，南部水情好轉，即便未來沒有再下雨，到9月底前仍供水無虞。

根據水利署資料，自4日至今日上午，鋒面共可提供全台主要水庫約4.5億噸水量，其中約有3億噸水已入庫。台南是此波鋒面進帳最明顯的地區，台南 3 大主要水庫中，曾文水庫集水區累積降雨約396毫米，預估可帶來1.15億噸的入流量，目前蓄水量已達9,821萬噸，即將突破1億噸大關，蓄水率也重回2成，來到21.8％、水位為202.45公尺。

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至於台南主要民生用水的南化水庫，集水區自4日早上到今晨，累積降雨逾 377毫米，預估帶來超過5,500萬噸的入流量；蓄水量從4日的21.34％(1,710 萬噸)，提升至58.09％(4,752 萬噸)，蓄水量暴增近3倍、水位為171.8 公尺。烏山頭水庫蓄水量則從4日的15.41％(1,215 萬噸)，提升至44.06％(3,235 萬噸)。

對此，經濟部長龔明鑫今日在「經濟及產業發展諮詢會」115 年第 1 次大會會後表示，此次鋒面使南部水情好轉，曾文水庫蓄水率已突破2成，預估9月底前供水無虞。至於二期稻作是否如期供灌，龔明鑫則表示需持續觀察。

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