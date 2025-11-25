9月才啟動部署 駐韓美空軍MQ-9「死神」24日意外墜毀
[Newtalk新聞] 一架駐紮於南韓的美軍 MQ-9「死神」無人機，於昨日（24）在南韓西岸附近墜毀，未造成人員傷亡與其他財產損失。駐紮於群山空軍基地的第 8 戰鬥機聯隊表示該無人機於例行任務期間，在馬拉島（마라도）附近發生事故。
據《有線電視新聞網》（CNN）報導，該無人機隸屬第 431 遠征偵察中隊，這原是一支二戰時期的編隊，於 9 月 28 日在南韓群山基地重組，以死神無人機為主要裝備，代號「狼群」（the Wolf Pack）。該機隊由第 8 戰鬥機聯隊指揮，執行監視和情報任務，強化駐韓美軍與南韓、周邊盟國的安全。
此舉顯著欲強化西太平洋戰線的部署，群山基地距中國約 402 公里，距渤海約 965 公里，後者不僅是中國的演習熱區，更是如同內海般的戰略核心地帶。死神無人機作戰半徑達 2,575 公里，並可藉由空中加油，實現幾乎無限期滯空，為美國與盟友提供情報與火力支援。
此次墜機事故反映出無人機目前的顯著缺點——安全性與可靠性不佳，至少不比載人飛機。《CNN》引一份國會研究處（Congressional Research Service）2022 年的報告指出，在損失超過 250 萬美元的「A 級事故」上，，無人機比有人軍用機的事故率高出 15%。死神無人機的平均單價約在 3,000 萬美元左右，《星條旗報》表示 1998 至 2021 財政年度間，死神無人機捲入 62 起 A 級事故，其中 43 架飛機全毀。
就目前情況看來，無人機自然有不必令飛行員冒險的顯著優點，對於絕大多數空軍來說，飛行員的性命才是最寶貴的資產。然而從實際層面來說，無人機不失為實惠、低風險、非對稱作戰的好選擇，但要完全取代載人軍機的地位，尚需一段時日。
