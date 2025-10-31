9月製造業景氣燈號轉呈黃藍燈 終止連4藍

（中央社記者趙敏雅台北31日電）台經院今天公布9月製造業景氣燈號，除了電子與資通訊產品需求續強，傳產產品也因進入年底採購旺季，備貨需求增加，出口年增率由負轉正成長，廠商悲觀情緒明顯淡化，得以揮別連4藍，轉亮黃藍燈。

台經院調查，9月製造業景氣信號為11.06分，月增1.49分，燈號由代表景氣衰退的藍燈轉為代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院說明，科技產品受人工智慧（AI）應用及消費性電子產品備貨需求推動，出口、接單動能延續，傳產產品則因進入年底採購旺季，備貨需求增加，出口年增率由負轉正成長。同時，新台幣匯率延續8月續貶格局、美國降息效應延伸，製造業廠商對當月及未來半年悲觀看法較8月調查明顯減少，使9月製造業景氣燈號轉呈黃藍燈，分數為今年5月以來新高。

進一步觀察細部產業，在機械業方面，受惠於半導體業大廠擴充產能，相關生產用設備及自動化倉儲設備需求增加；對歐洲及東協出口，以及對美國外銷訂單年增率皆優於8月，推升原物料投入面、需求面等指標表現，9月機械產業景氣燈號由藍燈轉為黃藍燈。

電子零組件業方面，受惠AI應用續強與消費性電子新品備貨需求續增，出口及生產指數年增幅均逾2成，對東協、中國及歐洲等地接單持續成長，帶動需求面、原物投入面指標表現同步提升，同時，相關類股也呈現價量齊揚，推升經營環境面指標，9月電子零組件產業景氣燈號由代表持平的綠燈轉為代表揚升的黃紅燈。

化學製品方面，電子用化學品受惠於半導體產業成長，出貨呈現增加，然而汽車及紡織等工業用化學品需求受壓抑，抵銷部分增幅，出口年增率仍為衰退，加上海外同業低價競爭，部分化學品廠商持續減產，連帶影響需求面及原物料投入面指標表現，9月化學製品產業景氣燈號續為藍燈。

展望未來，台經院指出，近期美國總統川普與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行雙邊會談，川普會後宣布美國將調降針對中國因芬太尼問題所加徵的部分關稅；中方則承諾恢復採購美國黃豆、暫緩實施稀土出口管制，並加強管控芬太尼流入海外的情形。整體而言，川習會為持續升溫的貿易緊張關係帶來一定程度緩和，但相關協議細節尚未敲定，全球經濟前景仍充滿不確定性風險。

台經院表示，對台灣來說，科技業在AI應用及消費性電子新品拉貨需求支撐下，景氣動能可望延續；傳統產業也受到年底採購旺季而出現回溫跡象，使高科技與傳產景氣分歧略有縮小。然而，在台美關稅談判尚未取得具體進展情況下，加上美國關稅對全球影響逐漸擴大，製造業廠商對景氣展望仍持審慎態度，未來仍須持續觀察外部風險變化，並強化產業韌性，以維持穩健發展。（編輯：潘羿菁）1141031