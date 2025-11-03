9月金融三業獲利 站穩千億元
金管會公布9月金融三業（銀行、證期投信、保險業）稅前盈餘1,123億元，雖月減4%，仍連四個月站穩千億元大關，並改寫近五年同期新高；前九月稅前盈餘7,165億元，年減幅度收斂至19%。
從三大業別觀察，保險業9月單月獲利月增7%，明顯優於證期投信業月減12%、銀行業月減8.7%。主因9月台美股市齊揚，帶動壽險業股票投資部位資本利得走升；相較之下，證券與銀行業獲利仍受投資收益下滑拖累。
進入第4季後，利多題材持續堆疊。10月台、美股市漲勢擴大、新台幣走貶，加上美國再降息一碼，市場熱度與資金動能同步回升。
法人分析，降息可壓低美元資金成本，並隨供應鏈移轉推升外幣放款需求，有助銀行淨利差與淨利息收入續增；同時，台美利差縮減也讓壽險業CS避險成本同步下降，有助支撐獲利。
全球資本市場回暖則有助銀行財管手續費收入、券商經紀與自營收益同步改善，壽險業也可擴大實現股票資本利得空間。
另外，近期美國10年期與30年期公債殖利率走跌，壽險業長天期債券評價虧損有望縮小，新台幣貶值也可減輕壽險外匯損失壓力，形成「股、債、匯三順風」局面。配合降息效應，第4季金融業獲利可望獲得實質支撐。
金管會公布金融業9月及前九月獲利，以前九月觀察，銀行業仍是穩定軍心主力，獲利貢獻68%。
銀行業前九月稅前盈餘4,879億元，寫同期新高，年增7.8%，主要受惠利息與手續費收入雙升、呆帳提存壓力減輕。銀行局副局長張嘉魁指出，本國銀行前九月獲利4,561億元，年增354億元，成功抵銷郵儲體系年減32億元的缺口。
反觀資本市場，台股量能不如去年高檔，券商承銷收入年減14.6%，使得證期投信業前九月稅前盈餘僅1,107億元，年減5%，但減幅已明顯收斂。
保險業方面，雖自6月起獲利逐步回升，但累計前九月稅前盈餘僅1,177億元（壽險916億元、產險261億元），年減63%，顯示投資收益尚未完全修復。
即便金融業獲利逐步擺脫去年高基期陰影，但法人提醒，2024年全年稅前盈餘突破兆元，今年追平不易，第4季壽險能否靠本業收益撐盤，將成金融三業榮枯的最終變數。
更多udn報導
道奇MVP大嫂團合照超吸睛 真美子披大谷17號戰袍
黃仁勳「炸雞局」幕後推手是她 策畫逾月、選店藏巧思
浴室皂垢怎清？她分享「清潔神器」不傷手超實用
開撕粿粿後首現身！范姜彥豐暴瘦11公斤 揭爆料原因
其他人也在看
股市漲…三大退休基金9月賺2,698億 前十月總收益挑戰兆元
9月台股大漲，三大政府退休基金投資效益續寫佳績。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金9月合計賺2,698...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
OpenAI與亞馬遜協議激勵AI類股走高 美股多收漲
（中央社紐約3日綜合外電報導）ChatGPT開發商OpenAI與亞馬遜（Amazon）簽署380億美元協議，激勵人工智慧（AI）類股走高，蓋過美國供應管理協會（ISM）報告顯示製造業持續低迷的影響，華爾街股市今天多收漲。中央社 ・ 47 分鐘前
「正能量鏟子超人」變恐怖情人！持刀砍傷前女友墜樓身亡
社會中心／張予柔報導新北市三重區昨（2）日晚間驚傳一起駭人聽聞的事件，35歲蘇姓男子疑因感情糾紛，竟持水果刀在社區頂樓攻擊前女友陳姓姊妹倆，造成26歲陳姓姊姊頸部和背部受傷。警方獲報趕到現場後，蘇男挾持23歲前女友陳女上頂樓對峙，最終在情緒失控下從15樓一躍而下，送醫後宣告不治。民視 ・ 15 小時前
大型股災即將來臨？《富爸爸》作者示警 揭「4類自保資產」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（RobertKiyosaki）再度發出警訊，直言「大規模崩盤即將開始」，數百萬人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
川普禁輝達新晶片出口 衝擊代工廠股價
美國總統川普指出，輝達目前最新款Blackwell晶片出貨恐仍祭出限制，業界解讀，美國政府對中國高效能運算（ＨＰＣ）晶片...聯合新聞網 ・ 45 分鐘前
東北季風襲北東偏涼！鳳凰颱風估明生成 恐達強颱「非常近台灣東部」
中央氣象署持續發布陸上強風特報，東北風偏強，4日晨至5日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 33 分鐘前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
股價創高快追上台積電！富世達今一度衝上1500元創新高 分析師：買就對了
AI熱潮延燒至散熱族群，伺服器機構件廠富世達（6805）今（3）日股價再創新高，盤中一度大漲45元、衝上1500元關卡，股價快追上台積電（2330）。資深分析師呂漢威受訪表示，AI運算帶動水冷散熱需求暴增，富世達切入AI伺服器快接頭供應鏈，「買就對了」後勢仍看俏。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
今年「這些飆股」翻倍爆衝！「這PCB大廠」瘋漲461％封王 記憶體、被動元件接力開趴
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導今年的台股簡直是坐雲霄飛車，截至10月底，加權指數狂漲5,198.25點，年漲幅高達22.57％，不僅刷新歷史紀錄，更把去年的全年...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下車時間到？台積電10月遭外資提款1108億 「這檔」被砍最狠…以22.2萬張躍居單月之冠
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股10月加權指數上漲2412.81點，收在28233.55點，漲幅9.34%。據證交所盤後籌碼動向，10月外資合計賣超991.274億元，觀察賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
「巨嬰」攀近發行價！外資10月狂撿15萬張 撒44億掃貨這檔高息ETF逾20萬張居冠
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股10月續創新高，加權指數10月31日收在28233.35點，月線大漲2412.81點，漲幅9.34%。證交所公布籌碼動向，外資10月在上市...FTNN新聞網 ・ 1 天前
目標價喊上280元！這「半導體封測龍頭」6天猛飆28%被盯上 川湖、穎崴同列13檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數上週五（31）日終場下跌54.18點，收在28,233.35點，跌幅0.19%，證交所公布13檔注意股。半導體封測龍頭日月光投...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
軍用無人機再次起飛！這檔飆漲停帶隊機器人股衝刺 緯創「跌落150元關卡」下殺近5%
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（3）日以28,253.53點開高震盪，但盤中走弱翻黑，截至中午12點15分，維持下跌趨勢，造成機器人族群盤中漲跌...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
《半導體》聯發科「已無犯錯空間」 外資示警2026年恐續走毛利谷底
【時報記者王逸芯台北報導】聯發科（2454）法說會後，兩家美系外資陸續出具最新研究報告，整體看法趨於保守。其中一家指出，聯發科如今「已無犯錯空間」，第三季毛利率表現不佳可能只是開端，2026年仍存在下行風險，維持目標價1,288元與「中立」評等；另一家則認為，聯發科2026年獲利成長有限，在2027年大幅改善前將面臨獲利能力下滑挑戰，將評等自「買進」下調至「中立」，12個月目標價由1,620元調降至1,400元。 外資報告指出，聯發科管理層對AI ASIC業務展現強烈信心，訂下積極成長目標，但執行力將成為關鍵。該外資認為，股價短期恐呈盤整格局，主要因第三季毛利率不如預期，顯示後續每股獲利（EPS）可能遭下修；不過，管理層對AI ASIC發展的樂觀態度仍有助提振市場信心。 外資分析，聯發科第三季毛利率為46.5%，低於其預估的47.5%，第四季毛利率指引為46%，亦低於公司長期平均47%的水準。造成毛利率不如預期的三大因素包括：高階智慧手機晶片難為終端客戶創造新價值；低階SoC市場競爭加劇，中國紫光展銳（UniSoC）已成為小米新一代5G SoC供應商；以及公司第四季毛利率指引下修，恐意時報資訊 ・ 21 小時前
AI財報風暴將至！11檔「有基之彈」強股火力全開 法人掃貨神達、京元電最香「這2檔」獲利暴衝逾100％
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導超級財報周逼近，台股再掀業績淘金熱。法人圈點名11檔「有基之彈」績優股，兼具上半年獲利暴增與第三季營收高成長兩大利多...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI熱潮大贏家！杜金龍曝鴻海、台達電股價暴升「幕後推手」：與ETF有關
受美中談判順利結束、AI需求持續高漲等影響，台股表現仍強勁，市場利多升溫，續呈多頭氣氛。而資深證券分析師杜金龍於節目《台灣大時代》指出，當前外資持股量依序為台積電、台達電、聯發科、鴻海，並分析鴻海及台達電兩檔個股的表現。鴻海（2317）目前股價為257.5元，杜金龍分析鴻海月K線走勢圖，表示鴻海歷史高點為375元，因此外資金期將目標價調高至400元。鴻海在9......風傳媒 ・ 1 天前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 18 小時前
全球瘋晶片！謝金河點名「半導體5大強國」股市聯手領漲 記憶體熱潮延燒中
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導全球股市10月底收月線，半導體概念全面點火，掀起一波「晶片國力」熱潮。財信傳媒董事長謝金河指出，今年全球表現最亮眼的...FTNN新聞網 ・ 1 天前