9月PCE數據出爐激勵大盤 四大指數、台積電ADR齊揚

華爾街股市5日消化了一系列最新經濟數據，美國商務部表示，因政府關門導致延遲公布的9月核心個人消費支出（PCE）物價指數年增率為2.8%，低於道瓊預估的2.9%，核心PCE月增率為0.2%，月度與年度通膨數據皆符合市場預期，帶動四大指數全數收紅。

PCE報告作為聯準會主要的通膨指標，提供央行在下周利率決議前的最後通膨觀察，由於通膨溫和，市場焦點轉向就業，近期數據顯示勞動市場有走弱跡象，投資人希望這將促使央行在宣布決策時，將基準利率下調25個百分點。

美股七巨頭漲跌互見，微軟（Microsoft）上漲0.48%，收至483.16美元；亞馬遜（Amazon）小漲0.18%，收報229.53美元；蘋果（Apple）下跌0.68%，收在278.78美元；Alphabet揚升1.15%，收報321.27美元；輝達（Nvidia）挫跌0.53%，收在182.41美元；特斯拉（Tesla）上漲0.1%，收至455美元。

另外，Netflix宣布以720億美元收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）的電影與串流資產，華爾街與影視產業意見對槓激烈，Netflix股價一度大幅下挫，收盤前股價微幅回升，Netflix股價下跌近3%，收至100.24美元，而WBD股價大漲6.28%，收報26.08美元。

台股ADR全面上揚，台積電ADR上漲0.61%，收報294.72美元；日月光ADR上漲0.33%，收在15.21美元；聯電ADR勁揚1.91%，收在8.02美元。

