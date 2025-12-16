9架次共機擾西南及北部空域 國軍監控

其他人也在看
柯建銘喊「沒有不副署的空間」 林濁水嘆：議事熟稔第一
為杯葛在野黨強勢修《財劃法》，行政院15日召開記者會，行政院長卓榮泰宣布「決定不予副署本次修法」，此舉被外界質疑違反憲法。綠委總召柯建銘雖認為沒有不副署的空間，但未反駁其他人的觀點。民進黨大老林濁水直言，柯到底議事熟稔，憲政遊戲要玩到這荒唐的地步？中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 110
柯建銘神預言？藍青年一句話酸爆民進黨
行政院提出的《財劃法》覆議案5日遭藍白否決後，最晚須於15日公告。據了解，經綠營內部討論，府院拍板朝「不副署、不公布」抵制，引發爭議。對此，爭取南港內湖議員提名的國民黨青年部前主任陳冠安諷刺地說，民進黨立法院黨團總召柯建銘時常提到的「毀憲亂政」，到頭來竟是民進黨自己。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 87
藍白為選票毀年金改革 林萬億：不要以為退休公教會投給他們
藍白聯手反年改，立法院日前三讀通過「公務人員退休資遣撫卹法」部分條文修正案，確定停砍公教人員年金，並停止退休所得替代率調降回溯至2024年。前行政院政委、台大社工系名譽教授林萬億今日接受本報訪問時表示，奉勸國民黨和民眾黨，真的不要這麼短視近利，不要以為退休公教人員會因此投給他們。自由時報 ・ 1 天前 ・ 591
朝野陷入僵局？前行政院長「大仁哥」建議「這件事」一定有辦法解決
立法院藍白兩黨團從去年開始，以人數優勢通過多項爭議法案，行政院甚至已提出8次覆議也遭立院否決，讓朝野陷入僵局。前副總統、前行政院長陳建仁今（15）日下午到雲林受訪表示，一個自由民主法治的國家需要良性溝通，如果朝野能夠坐下來談，一定有辦法解決朝野僵局。自由時報 ・ 17 小時前 ・ 214
被藍白架空的憲法法庭即將復活？本週五開會恐做出「違憲判決」 學者分析：有機會突破枷鎖
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／綜合報導去年藍白陣營修法通過新版《憲法訴訟法》規定參與評議人數不得低於10人、需9人以上同意才能宣告違憲，然而目前司法院僅有8...FTNN新聞網 ・ 20 小時前 ・ 82
綠營明目張膽獨裁？邱毅籲藍白：不能怕2事
[NOWnews今日新聞]針對財劃法覆議案遭立法院否決，府院傳擬「不副署、不公布」法案。對此，前立委邱毅今（15）日痛批，總統賴清德明目張膽搞獨裁，而有效抗爭的前提是，在野陣營帶頭的人「要不怕死、不怕...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 101
反制閣揆「不副署」？！蔡正元批「違反鐵律」籲在野彈劾賴清德
[Newtalk新聞] 前國民黨立委蔡正元今天（15日）在臉書粉絲專頁發文，猛烈抨擊總統賴清德與行政院長卓榮泰「違反民主政治的兩條鐵律」，呼籲在野黨立即提出彈劾案，對抗政府無視立法院通過的法律及預算，捍衛台灣民主體制。延續近期立法院與行政院權力衝突，恐引發憲政風暴。 行政院長卓榮泰以立法院11月14日三讀通過財劃法修正案，侵害行政權、修法過程違反公開透明實質討論、施行將對國家發展造成無法回復的危害為由，宣布「依據憲法不予副署」。而蔡正元直指，賴清德與卓榮泰的作法，違反民主政治的核心原則，包括「只有民選合議制國會才能代表人民制訂法律及決定預算」，以及「不論國王、總統或總理，皆無權廢除、修改或無視國會通過的法律及預算」。蔡正元批評，此為「憲政風暴」，在野黨應以彈劾案為槓桿，發動輿論戰。 蔡正元表示，「彈劾總統案半數立委就可成立，成立後可對賴清德發出傳票到立法院受審；賴清德不來發動缺席審判，缺席審判後交付表決；三分之二才能通過，通不過沒關係，可以再提彈劾案，彈劾案不受次數限制」。但事實上，根據中華民國憲法增修條文第4條第7項規定，總統、副總統彈劾案須由立法院全體立法委員二分之一以上提議，並經新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 92
來倒閣啊！卓榮泰不副署財劃法 Cheap揭政治盤算
行政院長卓榮泰15日宣布不副署財劃法，並認為立法院可以依憲法增修條文，對他提出倒閣、不信任投票制衡。臉書粉絲專頁「Cheap」發文分析倒閣的政治盤算，也掀起網友的套討論。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 11
便當會凌駕國會！吳宗憲警告憲政警訊：公僕敢騎在頭家之上撒野
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導針對總統賴清德日前召開「便當會」，討論已由立法院三讀通過的法案去向，國民黨立委吳宗憲今（15）日在臉書發表長文示警，...FTNN新聞網 ・ 22 小時前 ・ 235
柯建銘神預言？他搬出老柯「4字名言」酸爆
[NOWnews今日新聞]近來立法院通過《財劃法》修正草案等法案，行政院多次表明議案窒礙難行未果，總統賴清德邀請行政、立法與考試院長進行院際國政茶敘，而立法院長韓國瑜日前已表態不會出席，今（15）日的...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 28
賴清德訪中配麵店 鄭麗文竟氣喊：如果看不懂中華民國憲法，我幫你上課
總統賴清德的YouTube頻道13日公布新影片，拜訪台北市一家中配開的麵店。賴清德強調，只要認同台灣，就是這個國家的主人。不過，國民黨主席鄭麗文昨對此卻怒轟，廉價、輕佻、矯情，打壓中配違反憲法，吃一碗麵就要告訴大家沒事嗎？總統不是這樣當的。今（14）日又氣噗噗的表示「賴總統如果你看不懂中華民國憲法，我願意幫你上課。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 67
財劃法擬不副署恐引憲政風暴 藍營強烈反對
賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。依法定程序，已修正通過的《財政收支劃分法》（財劃法）將於15日公布，現傳將成行政院長卓榮泰為首個不副署的案例，在野黨已提出強烈批評，質疑賴清德總統此舉將使獨裁成為事實。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 111
批民進黨「邊喊沒錢邊買軍購」！館長嗆有種倒閣：讓更大的民意再投票一次
行政院長卓榮泰提出《財劃法》覆議案遭立法院否決後強硬反擊，總統賴清德更於昨（12）日便當會後定調，將透過「不副署」、「副署後不執行」的方式對藍白進行反制；親中網紅館長（陳之漢）在直播中再度砲轟民進黨「完全沒有得到教訓」。館長12日在直播中數度開罵，譴責民進黨、賴清德政府聯手美國「想方設法掏空台灣」，館長認為，賴政府聲稱中國2027將犯台的言論已被過度渲染，加......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 334
法界酸以大清為師 林濁水嘆荒唐至極
行政院長卓榮泰以「不副署」讓立法院三讀通過的法律失效，律師葉慶元引用1908年「大清欽定憲法大綱」，內文寫著「君上大權」，指經議院議決的法律若未奉詔命批准頒布者，不能見諸施行，諷刺「原來民進黨以大清為師啊！」前立委林濁水也感嘆，不副署是挑戰立法院、也挑戰總統，憲政遊戲已到荒唐地步。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 102
2026年全球七大須關注衝突！台海列第一 經濟學人：中國恐封鎖台灣
人類不只離「世界和平」越來越遙遠，還越來越深陷血腥的戰火之中！英國《經濟學人》專文分析，過去十年全球武裝衝突激增，不少衝突造成格外慘重的死傷，也有一些是潛在的火藥庫，一旦點燃引爆，恐怕足以顛覆區域乃至世界的局勢。隨著2025年邁入尾聲，文章盤點了七大世界衝突熱點，台海位列第一。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 44
新聞透視》捧殺韓國瑜 坐等2028分化大戲
《財劃法》爭議引爆賴清德總統、行政院長卓榮泰劍指立法院長韓國瑜，批韓無視憲法，也未協助溝通。然而，韓並非國民黨團幹部，且曾私下協助卓揆與藍委溝通，賴卓把炮口對韓，顯然目標並非法案，而是刻意拉抬韓的政治聲量，為2028大選裂解藍營預做準備。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
王崑義/賴清德要把中華民國變「中華帝國」？
2020年底《亞洲週刊》封面曾把蔡英文穿上龍袍，並以〈台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象〉做為封面故事，這個比喻相較於賴清德上台以後，顯然是小巫見大巫，以目前的體制運作來看，賴清德總統更像是一個皇帝，而閣揆卓榮泰也像是一個宰相，兩人聯手亂政，已經把中華民國快要變成「中華帝國」了。中天新聞網 ・ 23 小時前 ・ 32
王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣
國民黨靠著立委人數優勢日前三讀通過反年改修法，總統賴清德12日po文強調「年改絕對不能、也不該走回頭路」，相關消息曝光引發外界熱議。王鴻薇昨（13）日po文，曬出一張「憲法危機」圖卡，不滿指行政院針對立法院三讀通過的法案，總統公布後，行政院「不副署」或「不執行」都被民進黨內認定為沒有違憲，「顯然，民進黨上下，已經準備好跨過民主政治的底線」，該篇po文曝光後，反而引起許多網友留言回嗆「趕快提起倒閣」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 99
府院擬「不副署」財劃法 羅智強轟：賴清德恐成台灣尹錫悅
藍白國會黨團日前聯手通過《財劃法》修正案並二度否決行政院覆議案，傳出府院高層拍板「不副署、不公布」，藉此對抗立法院，引發在野黨反彈。對此，國民黨立院黨團書記長羅智強砲轟，倘若總統賴清德和行政院長卓榮泰一意孤行，形同中華民國憲法的劊子手，賴清德恐將成為「台灣的尹錫悅」。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
卓榮泰不副署 綠營大老：恐引發更大反彈
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。行政...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前 ・ 21