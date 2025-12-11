9檔全球型ETF大閱兵！自己賺年終！他「連兩年穩站5%」成領息神隊友

財經中心／師瑞德報導

想賺年終看過來！全球型ETF配息總體檢，凱基全球菁英55（00926）展現超強續航力，連兩年配息率破5%，今年每單位配發1.47元，堪稱模範生。中信特選金融（00917）則以8.25%奪冠；新秀00963、00960及老牌00908、00916、00920、00851皆榜上有名，僅00909未配息。（AI生成圖）

歲末年終，上班族除了期待公司的年終獎金，更希望能透過投資為自己「自動加薪」。隨著2025年進入尾聲，今年有配息的全球型ETF年化配息率全數出爐，市場表現呈現百家爭鳴的熱絡景象。根據統計，整體年化配息率分布在1%至8%之間，其中更有4檔強勢突破5%大關。在AI浪潮續熱與降息循環即將啟動的雙重利多下，投資人不妨檢視手中的資產配置，挑選高息ETF放大年終獎金。

全台唯一！00926連兩年配息破5% 展現超強續航力

廣告 廣告

在眾多高息標的中，凱基全球菁英55（00926）憑藉著優異的續航力脫穎而出，成為市場焦點。攤開數據檢視，00926去年配息大放送，每受益權單位配發1.5元，年化配息率衝高至6.18%；今年在市場劇烈波動下，依舊維持高水準表現，預估年化配息率達5.95%，每單位配發1.47元。00926也因此創下紀錄，成為市場上「唯一一檔」連續兩年配息率都站上5%的全球型ETF。

法人分析，參與ETF配息不能只看單次爆發，更重「長氣」。在近兩年有配息紀錄的9檔全球型ETF中，僅有5檔能達成「連續兩年配息」的任務，而00926更是其中的模範生。該檔ETF將於12月16日率先除息，對於追求穩定現金流的存股族而言，無疑是年底前卡位、放大年終獎金的最佳夥伴。

金融股00917狂飆8.25% 月配息00963初登場吸睛

除了表現穩健的00926，今年的配息榜單中亦有黑馬殺出。中信特選金融（00917）今年業績大爆發，年化配息率從去年的1.68%驚人跳升至 8.25%，以壓倒性優勢拿下年度配息王寶座，將於明年1月17日除息，適合偏好金融股與高殖利率的投資人。

此外，今年新掛牌的生力軍也來勢洶洶。11月才剛成立的中信全球高股息（00963）主打市場最愛的「月配息」機制，初試啼聲便繳出5.11%的年化配息率；而9月成立的野村全球航運龍頭（00960）則受惠於全球地緣政治與運價波動，交出5.6%的亮眼成績單。值得留意的是，00963與00926同樣定於12月16日除息，想搶搭這波配息列車的投資人手腳要快。

Google、OpenAI激戰 科技巨頭消除泡沫疑慮

針對市場最關注的科技股後市，凱基全球菁英55（00926）ETF研究團隊指出，全球科技龍頭近期動作頻頻。Google憑藉Gemini 3快速崛起、佔盡聲量，其主要對手OpenAI也傳出將提早推出最新AI模型GPT-5.2。這場百家爭鳴的AI戰役，顯示科技巨頭正以實際行動消除投資人對AI泡沫化的疑慮。

團隊分析，00926這類佈局全球的全產業型ETF，優勢在於「攻守兼備」。不僅手握科技龍頭股票、打包趨勢題材權值股，選股範圍更囊括全產業投資機會。這種策略能精準掌握產業輪動，讓投資人無需擔心押錯寶，也不會錯失任何產業的上漲紅利。

想賺年終看過來！全球型ETF配息總體檢，凱基全球菁英55（00926）展現超強續航力，連兩年配息率破5%，今年每單位配發1.47元，堪稱模範生。中信特選金融（00917）則以8.25%奪冠；新秀00963、00960及老牌00908、00916、00920、00851皆榜上有名，僅00909未配息。（AI生成圖）

降息循環助攻 年底進場卡位2026行情

展望2026年，市場法人普遍抱持樂觀態度。隨著美國聯準會（Fed）將於本月10日召開FOMC會議，市場預期降息1碼的機率極高；加上現任主席鮑爾任期倒數，被視為下任熱門人選的哈塞特發言偏鴿，讓明年股市資金面相對寬鬆。在AI發展無虞和降息循環持續的雙重利好因子挹注下，後市可期。

房東股穩收租 成長型ETF重價差

在其他產業型ETF表現方面，不動產主題的富邦入息REITs+（00908）維持一貫的穩健風格，雖較去年微幅下滑，但仍有4.8%的水準，顯示在降息環境下，包租公類型的標的仍具吸引力。聚焦AI趨勢的台新全球AI（00851）今年配息率回升至3.04%，較去年的未配息狀態顯著改善。

至於富邦ESG綠色電力（00920）與國泰全球品牌50（00916），2025年年化配息率分別為1.62%與1.1%，這類成長型ETF主要將企業獲利再投入研發擴張，較適合追求長期資本利得的投資人。需特別留意的是，去年曾配出高息的國泰數位支付服務（00909），今年資料顯示為「未配息」，投資人在佈局前應審慎評估配息政策的變動。

想賺年終看過來！全球型ETF配息總體檢，凱基全球菁英55（00926）展現超強續航力，連兩年配息率破5%，今年每單位配發1.47元，堪稱模範生。中信特選金融（00917）則以8.25%奪冠；新秀00963、00960及老牌00908、00916、00920、00851皆榜上有名，僅00909未配息。（AI生成圖）

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

好強！大同11月營收「年月雙增」衝破48億 電子、電力雙引擎熱到發燙

護盤賺翻！國安基金撈660億 立委喊：救健保、補長照、去條框

別等崩盤才後悔！口袋不夠深只能省著用？立委：挺國安基金加碼到一兆

台股胖到97兆！5000億國安基金恐不夠力？官方報告曝：支持升級到1兆

