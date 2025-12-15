9檔季配台股ETF近日除息！這檔息利雙收可期

▲本週將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共9檔季配型台股ETF將除息。（圖╱取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 210萬股民注意了！統計本週15日至19日，將有包括群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）等共9檔季配型台股ETF將除息，其中，00919連續11季維持10%以上，12月以來績效表現亮麗，息利雙收最可期。

進一步觀察這些將除息的台股ETF中，以預估年化配息率來看包括00919、00896、00918都有10%以上，若以12月以來報酬率來看，00919上漲3.26.28%漲幅出色，也讓128萬3192位受益人持有信心增加。市場法人表示，00919連續11季維持10%以上，12月以來績效表現亮麗，息利雙收最可期，投資人可多留意相關投資契機。

市場法人表示，相對穩定配息的季配型ETF還是較受存股族青睞。台股高股息ETF的特性偏向高配息具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，降息受惠最大的為金融類股，以00919為例，00919選股邏輯為大型股及高金融股配置比重，波動度降低更加適合長期存股。而金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，在降息利多與季節性因素帶動下，台股雖短線震盪，但中期仍維持偏多結構，整體而言，年末行情仍需在震盪中掌握節奏，維持穩健配置以提高勝率，台股高息ETF就是穩健投資首選。

謝明志說，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升，以及美國聯準會（Fed）降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。整體而言，Fed降息有利資金回流，大盤看法中性偏多，投資人可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

▲本週除息的季配型台股ETF。（圖╱法人提供）

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

