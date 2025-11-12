9檔海內外股票ETF旺 Q4來單位數猛成長

【記者柯安聰台北報導】第4季以來，海內外股市表現佳，國內外主被動ETF買氣跟著旺，根據CMoney統計各家ETF受益權單位數成長情形，其中，共有9檔ETF單位數成長逾2成，包括新光臺灣半導體30(00904)、第一金太空衛星(00910)兩檔，從10月以來ETF單位數攀升7成，成長幅度最高；富邦科技(0052)、主動安聯台灣高息(00984A)單位成長也逾6成，表現不俗，從各檔ETF上市時間觀察，不少檔今年上市的新ETF表現出頭，計有海外股票ETF的新光美國電力基建(009805)，自5月上市以來，受益人數及單位數持續成長，第4季來單位數增加4成左右，表現出色，至於國內ETF的則以安聯、野村、群益3檔今年新上市的主動式台股ETF表現掛帥，第4季以來ETF單位數也同步俱揚。



根據CMoney統計，第4季以來截至11/12止，整體海內外主被動股票ETF，市場買氣出現分歧，從單位數增減變化來看，可以發現投資人被動式ETF偏好趨勢產業型、科技型，像太空衛星、台灣半導體、台灣科技、美國電力、數位支付等主題，第4季以來ETF單位數幅度都高達3成以上；至於主動式ETF，則由上半年新發行的3檔主動式台股ETF續強，顯示全球市場投資趨勢，在美國政府政策驅動與AI趨勢交織下，利基主題型ETF投資買氣當紅，尤其是科技產業，繼續扮演2026年投資主流，加上AI浪潮明年繼續推動，與AI相關的太空衛星、先進半導體、低碳電力以及數位支付等相關產業鏈，明年將進入新一輪「成長加速期」，長線投資潛力不容忽視。









新光臺灣半導體30(00904)ETF經理人詹佳峯表示，明年全球將持續啟動史上最大規模的AI基礎建設，儘管台股近來市場震盪，唯美國科技巨頭之間組成AI永動聯盟，涵蓋企業範圍及相關週邊商機日益擴大，加上未來AI不斷加速新科技典範轉，百工百業由AI驅動結構性變革，將帶動台股上述AI半導體龍頭企業，築起新寡佔優勢門檻，甚至逐步深化後，讓半導體龍頭股，未來更享有AI產業結構性成長優勢，2026年美台兩地股市基本面持續暢旺，長線多頭行情助攻，有利於台股半導體、科技相關ETF中長期股價表現看漲。



另外，從明年海外產業投資前景來看，新光美國電力基建(009805)ETF經理人劉恆誌認為，明年美股仍具高度成長潛力的優勢產業，仍以「高成長+高想像」的AI運算、半導體、雲端、自動化等4大科技領域為主，擴及週邊商機則看好電力公用事業、太空衛星與數位支付等相關，其中，產業發展較緩，產能呈高度吃緊的美國電力產業，由於AI算力加速，但電力進展受限，使得美國電力與變壓器產能急速緊缺，未來出貨交期與成本也不斷墊高，同時，美國電力缺口難以彌平，電力成為新石油時代來臨後，當務之急是不斷拉高「能源增量」，推動美國2025、26年將持續朝核能發電方向前進，翻轉傳統電力產業再升級，帶旺美國核能發電、智慧電網、電力設備與相關公用事業基礎建設等企業，2026年基本面持續迎來AI紅利。



投資專家建議，2026年全球經濟逐步復甦，AI應用普及民眾消費型態改變，推升科技、消費、航太商機遍地黃金，訴求科技發展之母的電力，也成為AI時代下，各國如同發展新石油般的不可或缺，投資人如果想透過股票型ETF，來掌握趨勢產業成長潛力，可以鎖定布局相關主題ETF淘金，全面參與整條產業鏈成長機會，若擔心部分高科技產業股價波動太大，亦建議投資人也不妨採定期定額方式布局，逐步累積ETF單位數，把握中長期績效成長表現。（自立電子報2025/11/12）