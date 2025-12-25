9檔高股息ETF勝大盤 法人看金融股明年續強

▲ 台股9檔高息ETF表現逆轉翻揚勝大盤。（圖／ pixabay）

[NOWnews今日新聞] 12月以來，台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48%；昨（24）日收盤再漲61.51點，收在28371.98點，上市櫃市值規模逼近兆元。市場法人表示，近期金融股漲勢凌厲，明年又預期可受惠降息循環中投資收益回升，以及Fed降息壓低壽險業避險成本，可參考成分股多金融類股的高息股ETF。

12月以來台股加權指數，漲幅約為2.7%、上漲745.5點。市場法人觀察，今年來一直備感壓力的台股高息ETF逆轉翻揚，在大盤震盪之際，彰顯出穩健高息的特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF的成分股中持有金融類股居多，後市表現仍可期。

統計至23日，有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，其中群益台灣精選高息ETF（00919）上漲7.21%漲幅居冠表現最出色。另外，國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）也有5%以上的好表現。

群益投信台股ETF研究團隊表示，投資高股息ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，也適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的。

謝明志說，2026年受惠於壽險接軌IFRS 17，預估獲利將顯著。加上市場預期FED降息趨勢不變，金融股預期可受惠降息循環中，投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。



