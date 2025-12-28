9歲兒作業亂寫！媽媽氣到「呼吸性鹼中毒」 倒地痙攣變雞爪手

雲南昆明一名母親因輔導9歲兒子寫作業時，孩子表現不佳讓她情緒激動，突然出現呼吸困難症狀，最後倒在沙發邊無法說話。兒子見狀冷靜報警求助，急救人員初步診斷為過度換氣導致「呼吸性鹼中毒」，所幸送醫後已無大礙。

中國雲南一名母親陪兒子寫作業，竟被氣到過度換氣導致「呼吸性鹼中毒」。（圖／翻攝自央視新聞）

昆明市嵩明縣公安局表示，接獲一名9歲男童報案電話，男童在電話中說明母親呼吸過於急促，家中只有他和幾個月大的妹妹，父親在外地工作，急需警方協助。

警方趕抵現場後，發現母親倒臥在沙發旁，雙手呈現「雞爪狀」痙攣。經急救人員初步判斷，該名母親因過度換氣引發「呼吸性鹼中毒」，經就醫治療後已無大礙。

員警事後回憶詢問男童時問道，「媽媽是不是跟爸爸吵架了？」男童回答，「不是，她說我作業做得不好。」警方則回應，「怪你作業寫不好，你媽媽就生氣了是嗎？所以以後要好好讀書，不能讓媽媽生氣了。」

男童向警方透露，之所以知道遇到困難要撥打110報警電話，是因為學校老師在課堂上有教導過。

非病理性的「呼吸性鹼中毒」一般不會直接導致死亡，且多數情況下可自我緩解。 （示意圖／Pixabay）

醫師解釋，持續呼吸急促加上情緒激動，會造成過度換氣，最終引發「呼吸性鹼中毒」。在「鹼中毒」狀態下，血液中游離鈣減少，神經肌肉興奮性異常增高，導致一系列明顯症狀。「手呈雞爪狀，就像抽筋一樣」，正是呼吸性鹼中毒的典型表現之一。

醫師示警，這類患者還可能出現嘴巴及四肢麻木、刺痛感、胸悶、頭暈，甚至視線模糊或抽搐等症狀。嚴重情況下，因體內血鉀下降，可能引發致命的心律不整。

醫師提醒，儘管非病理性的「呼吸性鹼中毒」一般不會直接導致死亡，且多數情況下可自我緩解。但如果出現手指異常僵硬呈「雞爪狀」、口唇麻木說不出話、意識障礙、抽搐、暈厥或心律失常等情況，必須立即就醫。

