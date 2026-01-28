9歲女孩海邊撿到「比地球還古老」隕石爆紅！家人喊：放下手機去探險

威爾斯9歲女孩撿到古老隕石爆紅。圖／翻攝自《Daily Mail》

英國一名9歲女孩近日與家人在海邊散步時，撿到一顆網球大小、散發「金屬味」的奇異石頭，經專家鑑定後，確認這是一顆擁有45億年歷史，年齡「比地球還古老」的隕石，驚人發現讓她瞬間成為校園的風雲人物。

根據英國《每日郵報》報導，來自威爾斯的9歲女孩丘奇（Ariana Church）與7歲妹妹萊拉（Leyla），以及39歲祖母瑪麗昂（Marion）近日在佩納斯碼頭（Penarth Pier）散步，意外撿到一顆怪異的石頭，大小與網球差不多，但重量異常的重，且伴隨著一股金屬味，丘奇直覺認定這顆石頭「與眾不同」，因此將它帶回家。

廣告 廣告

丘奇先是使用手機的Google智慧鏡頭（Google Lens）拍攝該石頭，系統立即判定就是「隕石」，不過家人們並不相信，認為只是AI（人工智慧）誤判，因此並未放在心上。

某日一名與丘奇的家人相識已久的地質學家拜訪，仔細檢視後當場驚呼「這絕對是一顆隕石」，讓全家人都嚇了一跳。

丘奇的母親馬特（Matt Church）表示，該顆石頭經過實驗室檢測後，發現石頭內含有微小的金色晶體，需要花費數十億年才能夠形成，被認定是「人類目前能接觸到最古老的東西」，其年齡經推算後，甚至比地球還要老。

9歲女孩發現隕石「變身校園風雲人物」...家人一席話獲讚

馬特透露，丘奇平時熱衷於冒險，喜歡在散步的時候蒐集東西，海灘上的東西對她而言，更是有著無法抗拒的魅力。她曾收集過海玻璃、化石，有時候也會不小心撿到垃圾，如今幸運撿到隕石，讓女兒一夕之間成為學校的風雲人物，甚至還被邀請在集會上演講，向同學分享自己的驚人發現。

對於這項「驚人紀錄」，丘奇驚呼「不敢相信我竟然發現了一顆可能已經不存在的行星」，這也導致自己變得受歡迎，不時還會有同學和自己要簽名。

她也表示，就算給自己再多錢，也不會把它賣掉，因為「找到它真是太棒了」。隕石目前被珍藏在丘奇的寶箱中。

瑪麗昂感性說道，孫女的發現也告訴了這個社會「放下手機走出家門」，好好到戶外探險，「如果你只顧著玩 Xbox，你就沒有機會發現這樣的事情。」表示未來只要不是下大雨或暴風雪，會繼續與孫女到戶外探險。



回到原文

更多鏡報報導

共和黨秘密會議音檔流出！資深參議員警告選舉遭「血洗」...川普震怒飆髒話

44歲男發現女友偷吃！「割斷舌頭」勒斃棄屍...自首辯稱：生前就約定好

中國男「SIM卡提煉191克黃金」爆紅！本人證實「是真金」...真實數據曝光

國訓中心教練「手插女友喉嚨」害咳血 被害人身分曝...歌唱生涯毀