9歲女尿床 腹部超音波檢查發現 天生單顆腎

九歲女童活潑愛笑、活動力正常，因為尿床問題就醫，經由聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿透過腹部超音波檢查，竟發現孩子天生只有一顆腎臟，這個結果讓家長當場錯愕不已，家長以為孩子只是尿床而已，沒想到竟查出潛在結構的無聲異常。醫師強調，兒科檢查能夠及早揪出那百分之一潛在問題的個案。

張濱璿五日指出，孩子外表健康，身體結構異常卻往往毫無症狀，倘若沒有及早發現，有些異常問題可能隨年齡增長，對發育與生理造成不可逆長期影響。醫師處理尿床問題時，也同步指導家長調整飲食、建立規律飲水習慣，並且避開高風險運動，藉此全力守護孩子的腎功能。

他強調，許多兒童疾病處理重點不在於藥物介入，更重要的是，透過完整說明與衛生教育，協助家長建立正確照護與追蹤觀念，這樣才能讓孩子健康成長。

兒童與成人不同，許多問題不會立即以疼痛或不舒服浮現，因此，「看起來沒事」不等於沒有疾病。張濱璿醫師進一步以腎小管酸血症為例，這是一種腎臟代謝異常，導致體內酸鹼失衡的疾病，外在表現僅是生長遲緩、精神疲倦及食欲不振，部分患者甚至合併聽力異常，這類疾病難以從基礎篩檢診斷出來。

值得一提的是，現行學校健康篩檢僅安排一、四、七年級，不僅間隔過長、項目有限且僅能作為篩檢，無法進行診斷，難以在孩子發育定型前，就提早揭露潛在問題，更因為許多隱患延遲發現，進而提高成年後罹患慢性病的比例。

張濱璿醫師強調，七至十二歲學齡兒童健檢，重點在於生長發育評估，釐清身高或體重異常是否需要檢查內分泌、營養吸收及隱匿性器官結構問題等。