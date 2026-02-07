9歲女童流感併黴漿菌肺炎

醫師賴永清提醒，罹患流感後若咳嗽持續超過2～3週，應及早就醫檢查。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

一名9歲女童確診流感，治療4週後症狀加重，檢查確診黴漿菌肺炎住院。經給予抗生素搭配噴霧治療，7天後康復出院。

台中一名就讀小學3年級的9歲女童，1個月前出現發燒、咳嗽等症狀，經診所確診A型流感；治療4週後症狀加重、甚至發高燒，到醫院檢查確診黴漿菌肺炎，住院治療。

烏日林新醫院過敏氣喘科主任暨小兒科醫師賴永清表示，女童在確診流感時恐合併感染黴漿菌，但初期症狀不明顯，診所僅針對A流進行治療，但黴漿菌潛伏多週讓症狀變更嚴重。

黴漿菌屬「非典型呼吸道感染」，其臨床表現常較緩慢，初期可能僅有輕微咳嗽或痰音，容易被誤認為感冒或流感後遺症，潛伏期約1～4週。若未及時檢查與治療，超過2～3週會合併發燒、喉嚨痛，甚至可能引起肺炎合併其他感染。

女童住院期間，醫療團隊針對黴漿菌肺炎與泌尿道感染給予抗生素治療；另搭配噴霧治療改善黃綠色濃痰，幫助濕潤呼吸道、稀釋痰液、減輕發炎和支氣管痙攣，住院7天順利康復出院。

賴永清提醒，罹患A型流感後若咳嗽持續超過2～3週，或再度出現高燒、胸痛、呼吸不適等症狀，應提高警覺並及早就醫檢查，避免延誤治療時機。