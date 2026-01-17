9歲妹追趕離婚母「哭到去世」！姑姑控媽絕情害命 親舅舅發聲了

大陸湖南省一名9歲女童近日因父母離婚後的探視問題情緒崩潰，在街頭痛哭後心源性休克身亡。（圖／翻攝自微博）

大陸湖南省一名9歲女童近日因父母離婚後的探視問題情緒崩潰，在街頭痛哭後心源性休克身亡。事件曝光後，女童姑姑發布影片指責母親冷漠，引發輿論撻伐。其後舅舅出面澄清，表示母親長期固定探視並安撫女童，網傳影片遭剪輯誤導。對話紀錄也顯示，父親在孩子過世後迅速討論保險金申領事宜，引發爭議。

綜合陸媒報導，女童過世後，姑姑在網路上發布影片，指責女童母親過於絕情，認為她離開的行為直接導致孩子死亡。影片畫面顯示，母親身穿粉色衣服、提著物品快步離開，並疑似躲在車後；女童隨後衝出街頭哭喊「媽媽」，情緒極度激動後倒地不起。相關畫面被多家媒體轉載，女童母親一度成為輿論箭靶。

不過，事件近日出現不同說法。女童的舅舅站出來還原經過，指女童父母離婚後，孩子與父親同住，但母親每週都會固定接女兒外出相聚。事發當天，母女外出遊玩後，母親依往例將女童送回父親母親經營的麻將館附近，並耐心安撫孩子一個多小時，承諾週末再見面後才離開。

舅舅強調，網路流傳的影片存在惡意剪輯，母親並未刻意躲藏，而是沿著車後道路離開，且期間多次撥打電話聯繫女童未果，隨即通知孩子父親與奶奶留意。對話紀錄顯示，父親曾回覆孩子已回家，讓母親暫時放下心來，未料孩子實際上並未返家，而是倒臥街頭離世。

更引發爭議的是，女童過世後，父親迅速討論學校保險金申領事宜，相關對話內容曝光後，令網友震驚與不捨。舅舅表示，母親目前承受喪女之痛與網路輿論雙重壓力，希望外界能更理性看待事件。女童姑姑目前已刪除相關影片並將帳號設為私密，但相關討論仍持續延燒。

