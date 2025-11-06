9歲屁孩拿「雷射筆」掃射飛機！飛行員慘失明下場曝光。圖／翻攝自《Daily Mail》

太皮了！波蘭一名9歲男童在晚上拿著雷射筆朝天空掃射，竟直接瞄準機艙，導致飛行員短暫失明險些發生危險。警方表示，用雷射筆照射飛機是違法的，不過礙於男童未成年，因此不會受到刑事處罰。

綜合外媒報導，事發於上（10）月31日晚間，波蘭新塔爾格（Powiat nowotarski）一名飛行員正在進行夜間飛行訓練，豈料經過某住宅區上空時，遭到一道強烈的綠色雷射光照射進駕駛艙，導致飛行員暫時失明。

飛行員緊急通報警方，警方後續調查迅速定位到雷射光源，肇事者竟是一名9歲男童，從家中拿著綠色雷射筆進行惡作劇。

警方表示，已沒收該雷射筆，男童父母也向飛行員道歉，不過根據波蘭法律，因男童並未成年，不會有刑事責任，但會對男童進行相關的教育措施。

台北市聯合醫院仁愛院區曾指出，一般常見的紅光、綠光雷射很容易被視網膜色素細胞吸收而產生熱傷害，應避免持續直接凝視雷射光，使用雷射光筆也應避免將雷射光直接瞄準照射他人，以免視網膜黃斑部損傷，導致視力受損，嚴重可能導致短暫性失明或不可回復性的視力傷害。

若被雷射光照射到眼睛後出現視力糢糊、視野缺損、黑影、閃光的症狀，應使用太陽眼鏡保護眼睛，以避免進一步的光線傷害，並盡速至眼科醫療院所診察，以及早接受治療。



