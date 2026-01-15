9歲擦鞋、換了40份工作後的領悟…世界級銷售大師：成功沒有魔法，只有基本功

我克服了逆境，你也可以！

如果你想要成功的人生，最重要的就是打好基礎。本書所介紹的心法，就是要幫助你奠定未來穩定的根基，讓你能夠順利發展，努力朝著成功的目標前進。

回首過去，我真希望自己在年輕時就打好未來的基礎。多年來，我一直覺得自己在「原地打轉」，換了40個不同領域的工作，完全不知道自己想做什麼，或該怎麼做。我的父親從未給我任何鼓勵，甚至他只要一開口，就會說我這輩子不會有什麼出息，大多時候，我只能忍受他的拳打腳踢。殊不知，他對我的暴力相向反而激起我內心一股反抗的力量，我對他的行為充滿憤怒。然而，母親對我的愛和鼓勵成為我努力向前的動力，她經常在我耳邊低語：「讓他看看，喬伊，證明給他看！」我當時還沒意識到，正是那一刻激發我想出人頭地的決心。

廣告 廣告

雖然我的童年生活坎坷，所幸我很早就發現自己有一項過人特質。我從9歲開始為人擦鞋，經常在底特律東區酒吧附近徘徊，那裡是工廠工人下班後常去的地方，我發現自己對「怎麼做生意」有著與生俱來的直覺。我的推銷方式越來越有創意，甚至連哀求和懇請也有個人風格，果然我的顧客越來越多。我開始相信，一個厲害的銷售員什麼都能賣，因為那些人想買的其實不是產品，而是自己所喜歡和信任、也能幫助自己解決問題的人，他們真正要買的不是擦得光亮的鞋，而是喬．吉拉德這個人和我的服務。

我很快就學到一件最重要的事，而這個領悟徹底改變了我的人生——世上最該學會銷售的東西，不是產品，而是「你自己」！幾年後，我成為世界最頂尖的銷售員時，便充分印證這一點。時至今日，我的辦公室內還掛著一幅我九歲時跪在地上幫人擦鞋的照片，時時提醒自己的出身。那是一段我希望任何人都不會遭遇的童年，卻是我引以為傲的經歷，更是我人生發展的起點。

在我的成長過程中，曾對人生極為失望沮喪，因此，年輕時繞了不少彎路，也誤交很多損友。所幸我的母親和我在職業生涯初期認識的貴人艾伯．薩伯斯坦（Abe Saperstein）帶領我進入房地產建築領域，否則我很可能會誤入歧途，惹出大麻煩。

雖然一開始跌跌撞撞，但隨著年齡增長，我從失敗和經驗中學到許多教訓，也很快意識到，如果只靠運氣或空想成功，結果只會一無所獲。更何況，我還有自己的家庭要照顧，沒有什麼比維持妻小的生計更能激發鬥志。對我而言，求生存就是動力，我必須為心愛的家人求得三餐溫飽，他們依賴我為生。

想成功，第一步就是打好基礎。經過多年來反覆摸索，我從無數錯誤與失敗中學習，終於建立自己的成功基礎。事實上，我窮極一生仍在不斷修正並完善這個基礎。我的成功就是靠著努力提升那些關鍵技能與特質，才總結出「13個成功心法」。我接下來要分享的內容，都不是學院派的理論報告，而是來自生活中的親身磨練，這才是真正的現實人生。

醒醒吧！沒什麼魔法公式

如果你想在書中找到喬．吉拉德的成功「祕技」？別浪費時間了。現在就放下這本書吧！我要先告訴你一個真相——

根本沒有什麼祕技！

「沒有所謂通往健康、幸福和成功的電梯」，你必須像我當年一樣，一步步走上去。我曾經是個態度惡劣、高中就被退學的孩子，這種起點有何未來可言？但可別輕言放棄，我就是活生生的例子。雖然一路上遇到無數挫折，無論人生有多少挑戰，我依然成功到達顛峰！如果我做得到，任何人都能！

我從不認為，達到成功會有什麼神奇的祕訣或捷徑。我看過太多類似騙子乘人之危，用一套所謂的成功捷徑來騙錢。我總是對此存疑，也不相信這些人，更不禁納悶：如果這些人真的掌握所謂「成功的祕密」，那為何要分享出來？換做是你，擁有這些成功妙招，大概會想私藏自己偷用，不是嗎？在我看來，這些書中所說的「成功祕訣」，和那些聲稱能預測賽馬結果、或在21點賭桌上贏錢沒什麼兩樣。

相信我，在我年少輕狂、誤入歧途的那些日子，早就學到：所謂「輕鬆賺錢」的誘惑，是多麼容易讓人掉進陷阱。

正如我一開始所說的，成功沒有捷徑，也沒有祕訣。我會教你如何靠自己的智慧來獲得成功。如果你還在幻想一步登天，快醒醒吧——那是死路一條！通往成功沒有別的路可走！

我們先把話說清楚：列出一張「該做哪些事才能給人好印象」的清單，這沒什麼特別的，誰都能做，也有很多人早就這麼做了。但本書完全不僅此而已，我會帶領你深入思考，將這些心法內化成為生活的一部分並且身體力行，而非只是死背的口號。

我所說的，是一套每天早上一起床就自動啟動的行動模式，這些心法會內化成為你的一部分，無論你到哪裡，別人都會看見這樣的你，一個真正體現書中「13個成功心法」的人。從現在起，你會開始改變自己！而這種改變就是成功致勝的基礎。

四大篇章循序漸進

到底是哪13件事讓我從過去到現在每天力行不輟，對工作表現和生活產生積極的影響？答案就在本書中。

這13個心法被分成四個邏輯篇章，循序推進。

一、準備篇 （心法1至心法6）：這些心法強調要做出有益健康的選擇、保持積極的心態、制訂有條理的計畫、隨時做好工作準備，並讓人留下良好的印象。亦即在與任何人見面前，必須做好萬全準備。

二、互動篇 （心法7至心法10）：這些心法闡述如何與他人建立良好的互動關係，重點是要保持敏銳、細心和覺察力。換句話說，就是展現出自己最好的一面。

三、成交篇 （心法11至心法12）：這些心法專注於如何達成你所期望的結果。贏得顧客信任是首要目標，最重要的是學會推銷自己，能做到這點，成交自然水到渠成。

四、充電篇 （心法13）：最後這條心法強調，在完成一項出色的工作任務後，就該好好犒賞自己、重新充電。相信我，我不是一個只會埋頭苦幹、不懂娛樂的人。每當我達成或超越目標時（這很常見），我都會犒賞自己和妻子，你也應該這樣做，慶祝自己努力的成果，因為下一場挑戰很快又會到來，你需要重新整裝出發。

說到底，關鍵都是你自己

本書的「13個成功心法」一點也不神祕，關鍵就在於堅守紀律與反覆練習。若你想要投機取巧，最終注定會失敗。遺憾的是，勝利從來不是為所有人準備的。很多人滿足於平凡的生活，不太辛苦，也沒什麼挑戰，日子過得去就好，這樣的人比比皆是。等他們年老退休了，看著鏡中的自己，終究要面對一個嚴肅的問題：「想想我本來可以成為什麼樣的人？」

你，會在鏡中看到怎樣的自己呢？

令人遺憾的是，這個問題會困擾你一輩子，你永遠不會知道自己原本能有什麼成就，不只是為了自己，也為了家人。我永遠記得，當初為了求得一家溫飽，我是多麼努力、拚命，我一輩子都不會忘記那段經歷。

讓我們坦誠面對現實吧！你可以找一堆藉口，但到頭來，人生方向還是由自己決定。沒努力試過就放棄，那種失敗感足以折磨你一輩子。有人說，人生中唯一真正的失敗，就是缺乏勇氣去嘗試。當你終於明白，成功的關鍵完全取決於自己時，你就已經踏出登上高峰的第一步！

接下來，喬．吉拉德的《這樣賣，我獲金氏世界紀錄》會助你一臂之力。我們都知道，你現在該怎麼做，我也相信你絕對做得到。當你準備好踏出第一步開始向上攀登後，在你攻頂的那一刻，我會是第一個為你歡呼的人。

這是全新的一天，就讓這本書幫助你開啟未來之門。你準備好掙脫「心靈枷鎖」了嗎？如果答案是「肯定的」，現在就讓我們一起釋放那個真實的你吧！

祝你——健康、快樂、成功！

☛ 《這樣賣，我獲金氏世界紀錄【暢銷新版】：世界最偉大銷售員喬．吉拉德的13個成功心法》好評熱賣中：博客來、誠品

責任編輯：高郁捷

核稿編輯：張勝宗