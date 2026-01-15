9歲擦鞋、換了40份工作後的領悟…世界級銷售大師：成功沒有魔法，只有基本功
我克服了逆境，你也可以！
如果你想要成功的人生，最重要的就是打好基礎。本書所介紹的心法，就是要幫助你奠定未來穩定的根基，讓你能夠順利發展，努力朝著成功的目標前進。
回首過去，我真希望自己在年輕時就打好未來的基礎。多年來，我一直覺得自己在「原地打轉」，換了40個不同領域的工作，完全不知道自己想做什麼，或該怎麼做。我的父親從未給我任何鼓勵，甚至他只要一開口，就會說我這輩子不會有什麼出息，大多時候，我只能忍受他的拳打腳踢。殊不知，他對我的暴力相向反而激起我內心一股反抗的力量，我對他的行為充滿憤怒。然而，母親對我的愛和鼓勵成為我努力向前的動力，她經常在我耳邊低語：「讓他看看，喬伊，證明給他看！」我當時還沒意識到，正是那一刻激發我想出人頭地的決心。
雖然我的童年生活坎坷，所幸我很早就發現自己有一項過人特質。我從9歲開始為人擦鞋，經常在底特律東區酒吧附近徘徊，那裡是工廠工人下班後常去的地方，我發現自己對「怎麼做生意」有著與生俱來的直覺。我的推銷方式越來越有創意，甚至連哀求和懇請也有個人風格，果然我的顧客越來越多。我開始相信，一個厲害的銷售員什麼都能賣，因為那些人想買的其實不是產品，而是自己所喜歡和信任、也能幫助自己解決問題的人，他們真正要買的不是擦得光亮的鞋，而是喬．吉拉德這個人和我的服務。
我很快就學到一件最重要的事，而這個領悟徹底改變了我的人生——世上最該學會銷售的東西，不是產品，而是「你自己」！幾年後，我成為世界最頂尖的銷售員時，便充分印證這一點。時至今日，我的辦公室內還掛著一幅我九歲時跪在地上幫人擦鞋的照片，時時提醒自己的出身。那是一段我希望任何人都不會遭遇的童年，卻是我引以為傲的經歷，更是我人生發展的起點。
在我的成長過程中，曾對人生極為失望沮喪，因此，年輕時繞了不少彎路，也誤交很多損友。所幸我的母親和我在職業生涯初期認識的貴人艾伯．薩伯斯坦（Abe Saperstein）帶領我進入房地產建築領域，否則我很可能會誤入歧途，惹出大麻煩。
雖然一開始跌跌撞撞，但隨著年齡增長，我從失敗和經驗中學到許多教訓，也很快意識到，如果只靠運氣或空想成功，結果只會一無所獲。更何況，我還有自己的家庭要照顧，沒有什麼比維持妻小的生計更能激發鬥志。對我而言，求生存就是動力，我必須為心愛的家人求得三餐溫飽，他們依賴我為生。
想成功，第一步就是打好基礎。經過多年來反覆摸索，我從無數錯誤與失敗中學習，終於建立自己的成功基礎。事實上，我窮極一生仍在不斷修正並完善這個基礎。我的成功就是靠著努力提升那些關鍵技能與特質，才總結出「13個成功心法」。我接下來要分享的內容，都不是學院派的理論報告，而是來自生活中的親身磨練，這才是真正的現實人生。
醒醒吧！沒什麼魔法公式
如果你想在書中找到喬．吉拉德的成功「祕技」？別浪費時間了。現在就放下這本書吧！我要先告訴你一個真相——
根本沒有什麼祕技！
「沒有所謂通往健康、幸福和成功的電梯」，你必須像我當年一樣，一步步走上去。我曾經是個態度惡劣、高中就被退學的孩子，這種起點有何未來可言？但可別輕言放棄，我就是活生生的例子。雖然一路上遇到無數挫折，無論人生有多少挑戰，我依然成功到達顛峰！如果我做得到，任何人都能！
我從不認為，達到成功會有什麼神奇的祕訣或捷徑。我看過太多類似騙子乘人之危，用一套所謂的成功捷徑來騙錢。我總是對此存疑，也不相信這些人，更不禁納悶：如果這些人真的掌握所謂「成功的祕密」，那為何要分享出來？換做是你，擁有這些成功妙招，大概會想私藏自己偷用，不是嗎？在我看來，這些書中所說的「成功祕訣」，和那些聲稱能預測賽馬結果、或在21點賭桌上贏錢沒什麼兩樣。
相信我，在我年少輕狂、誤入歧途的那些日子，早就學到：所謂「輕鬆賺錢」的誘惑，是多麼容易讓人掉進陷阱。
正如我一開始所說的，成功沒有捷徑，也沒有祕訣。我會教你如何靠自己的智慧來獲得成功。如果你還在幻想一步登天，快醒醒吧——那是死路一條！通往成功沒有別的路可走！
我們先把話說清楚：列出一張「該做哪些事才能給人好印象」的清單，這沒什麼特別的，誰都能做，也有很多人早就這麼做了。但本書完全不僅此而已，我會帶領你深入思考，將這些心法內化成為生活的一部分並且身體力行，而非只是死背的口號。
我所說的，是一套每天早上一起床就自動啟動的行動模式，這些心法會內化成為你的一部分，無論你到哪裡，別人都會看見這樣的你，一個真正體現書中「13個成功心法」的人。從現在起，你會開始改變自己！而這種改變就是成功致勝的基礎。
四大篇章循序漸進
到底是哪13件事讓我從過去到現在每天力行不輟，對工作表現和生活產生積極的影響？答案就在本書中。
這13個心法被分成四個邏輯篇章，循序推進。
一、準備篇 （心法1至心法6）：這些心法強調要做出有益健康的選擇、保持積極的心態、制訂有條理的計畫、隨時做好工作準備，並讓人留下良好的印象。亦即在與任何人見面前，必須做好萬全準備。
二、互動篇 （心法7至心法10）：這些心法闡述如何與他人建立良好的互動關係，重點是要保持敏銳、細心和覺察力。換句話說，就是展現出自己最好的一面。
三、成交篇 （心法11至心法12）：這些心法專注於如何達成你所期望的結果。贏得顧客信任是首要目標，最重要的是學會推銷自己，能做到這點，成交自然水到渠成。
四、充電篇 （心法13）：最後這條心法強調，在完成一項出色的工作任務後，就該好好犒賞自己、重新充電。相信我，我不是一個只會埋頭苦幹、不懂娛樂的人。每當我達成或超越目標時（這很常見），我都會犒賞自己和妻子，你也應該這樣做，慶祝自己努力的成果，因為下一場挑戰很快又會到來，你需要重新整裝出發。
說到底，關鍵都是你自己
本書的「13個成功心法」一點也不神祕，關鍵就在於堅守紀律與反覆練習。若你想要投機取巧，最終注定會失敗。遺憾的是，勝利從來不是為所有人準備的。很多人滿足於平凡的生活，不太辛苦，也沒什麼挑戰，日子過得去就好，這樣的人比比皆是。等他們年老退休了，看著鏡中的自己，終究要面對一個嚴肅的問題：「想想我本來可以成為什麼樣的人？」
你，會在鏡中看到怎樣的自己呢？
令人遺憾的是，這個問題會困擾你一輩子，你永遠不會知道自己原本能有什麼成就，不只是為了自己，也為了家人。我永遠記得，當初為了求得一家溫飽，我是多麼努力、拚命，我一輩子都不會忘記那段經歷。
讓我們坦誠面對現實吧！你可以找一堆藉口，但到頭來，人生方向還是由自己決定。沒努力試過就放棄，那種失敗感足以折磨你一輩子。有人說，人生中唯一真正的失敗，就是缺乏勇氣去嘗試。當你終於明白，成功的關鍵完全取決於自己時，你就已經踏出登上高峰的第一步！
接下來，喬．吉拉德的《這樣賣，我獲金氏世界紀錄》會助你一臂之力。我們都知道，你現在該怎麼做，我也相信你絕對做得到。當你準備好踏出第一步開始向上攀登後，在你攻頂的那一刻，我會是第一個為你歡呼的人。
這是全新的一天，就讓這本書幫助你開啟未來之門。你準備好掙脫「心靈枷鎖」了嗎？如果答案是「肯定的」，現在就讓我們一起釋放那個真實的你吧！
祝你——健康、快樂、成功！
☛ 《這樣賣，我獲金氏世界紀錄【暢銷新版】：世界最偉大銷售員喬．吉拉德的13個成功心法》好評熱賣中：博客來、誠品
責任編輯：高郁捷
核稿編輯：張勝宗
其他人也在看
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 8
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 38
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光
周杰倫參加澳網「碰不到球」首輪就淘汰 原因曝光EBC東森娛樂 ・ 12 小時前 ・ 43
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
下周又要挑戰寒流「3重要特徵」！先濕冷→後乾冷 專家：這4天最凍
本週天氣短暫回暖，早晚溫差大。氣象專家林得恩指出，下週起新一波強冷空氣南下，影響4天，整體降溫型態為「先濕冷、後轉乾冷」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
周杰倫澳網「動都不動、球都沒碰到」被淘汰！好友林書豪開酸了
天王周杰倫（周董）參戰澳洲網球公開賽（Australian Open）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，成為首位踏上澳網賽場的華人歌手，自嘲「連球都沒碰到」首輪止步後，好友前NBA球星林書豪也發文嘲笑他。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 14
急凍探五度！首颱洛鞍周四恐生成 下周強冷氣團再襲
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署測得新竹關西今（14）日清晨僅 5 度低溫。隨熱帶性低氣壓於菲律賓東方海面生 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 54
去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了
74歲鴻海集團創辦人郭台銘，與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 220
Meta擴產AI眼鏡 產能激增近四倍
彭博引述知情人士報導，全球AI智慧眼鏡龍頭廠Meta與眼鏡大廠依視路羅薩奧蒂卡（EssilorLuxottica）積極評...聯合新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
遭外資下修評等！利空衝擊「晶圓二哥」跌下紅線 三大法人急出場重砍3萬張
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（14）日加權指數開高大漲，終場收在30,941.78點，上漲234.56點、漲幅0.76%。據證交所盤後籌碼動向，三大法人今日買...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 6
周杰倫遭秒殺！台灣女將葛藍喬安娜打到冠軍賽 遺憾錯失2000萬獎金
今年澳網舉辦表演性的「一分大滿貫」賽事，華語天王周杰倫參賽引發關注，然而稍早站在原地遭「秒殺」淘汰，不過台灣混血網球女將葛藍喬安娜打進決賽，可惜最終因為回球出界，與獎金100萬澳幣（2112萬台幣）擦身而過。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 12
蔡易餘出線！王育敏喊「成功不必在我」 國民黨擬推奇兵選嘉義縣長
民進黨14日公布2026年嘉義縣長初選民調結果，立委蔡易餘勝出，預計下周中常會正式提名。國民黨方面則傳出將採取「在野大聯盟」策略推出奇兵，2022年曾角逐縣長失利的立委王育敏表態「成功不必在我」，願意讓賢支持最有勝選機會的人選。國民黨組發會主委李哲華透露，目前已接觸好幾位在野人士，將加快腳步進行協調。中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 107
誰幫賴瑞隆買單？議員質疑高雄「地下市長」
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選結果日前出爐，立委賴瑞隆以不到1％的差距險勝邱議瑩，確定將代表綠營參選2026年高雄市長。對此，高雄市議員白喬茵昨（14）日指出，賴瑞隆用鋪天蓋地的看板和文...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 79
股價太委屈？董總砸錢護盤名單曝 這董座狂敲自家股2,100張 蔡明忠、魏寶生也出手
2025年台股以歷史最高作收，惟股價委屈者眾，多家上市櫃公司董事長帶頭示範加碼自家股票，其中，華新集團旗下的精金（3049）董事長兼總經理馬維欣於12月加碼2,100張，另還有富邦媒（8454）董事長蔡明忠及台新新光金（2887）副董事長魏寶生各加碼66張及60張。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 3
提醒柯志恩面對賴瑞隆千萬不要輕敵 李明璇：因為我親身經歷過
[Newtalk新聞] 民進黨2026年高雄市長初選由立委賴瑞隆勝出，將與國民黨的柯志恩展開「隆恩」對決，曾在2024年立委選戰中與賴瑞隆交手失利的國民黨前發言人李明璇今(13)在臉書貼文指出，對於今天民進黨高雄市長初選結果並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走，誠懇提醒柯老師千萬不要輕敵，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，盤根錯節程度遠比外界想像得更深，因為她親身經歷過。 去年立委選舉，李明璇獲國民黨徵召，挑戰視被為艱困選區的高雄市第8選區(前鎮、小港區)，對手就是尋求三連霸的賴瑞隆，最終以8萬2,602票輸給賴瑞隆的12萬1,064票，在資源相差一大截的情況下，李明璇可說雖敗猶榮。 李明璇在臉書說，「賴瑞隆自稱是藍營最怕的人，這句話說錯了，他是高雄基層最怕的人。作為曾經正面對戰過民進黨高雄市長參選人賴瑞隆的我，對於今天民進黨高雄市長初選的結果，我並不意外，果然完全照著新潮流的劇本走。我想誠懇提醒柯老師：千萬不要輕敵。」 李明璇表示，民進黨在高雄深耕多年的政治勢力與利益結構，那盤根錯節的程度，遠比外界想像得更深。高雄需要的，不只是選戰勝負，而是一位能真正替市民撥雲見日、替地方找新頭殼 ・ 1 天前 ・ 147
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍
婆媽注意！知名賣場驚傳出包 1蔬菜農藥超標3倍EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
斷言台南勝負已定！名醫：2026還是民進黨的
[NOWnews今日新聞]民進黨內初選動向備受關注，今（14日）晚將進行台南市長電話民調，立委陳亭妃、林俊憲全力動員支持者，最快明天中午以前就會知道最終結果。對此，精神科醫師沈政男預測，台南市長這一局...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前 ・ 221
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來
黃國昌返台記者會「一度語塞」：我怕太直接就講出來EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 493
今高溫飆28度！下週二探8度「連凍4天」挑戰寒流 專家示警：濕冷凍整天
受到輻射冷卻影響，早晚偏冷，氣象署今（15）晨持續發布低溫特報，提醒清晨至上午桃園至苗栗、嘉義、臺南、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。不過各地日夜溫差大，預測白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫可達27至28度，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅臺東地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 2