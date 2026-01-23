「9歲每天都是這樣」黃仁勳童年遭霸凌 過殘破恐怖吊橋上學：下面水很深、他們在對岸等

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前回憶童年赴美求學經歷，首度談及被霸凌的成長往事與父母對其性格養成的影響。（本刊資歷照）

美國AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，近日罕見公開談及童年遭遇霸凌的成長經驗。他回憶，9歲時被父母送往美國肯塔基州求學，成為小鎮中少數的亞裔面孔，不僅語言不通，還必須每日穿越簡陋吊橋上學。黃仁勳表示，這段經歷與母親展現的驚人意志力，深刻影響了他後來面對困境與領導企業的方式。

黃仁勳為何9歲就赴美求學？

黃仁勳在接受全球半導體聯盟（GSA）訪問時分享到，他出生於台灣，父親為煉油工程師，長期在泰國工作。1970年代初期泰國政局動盪，街頭頻繁出現軍隊與坦克，父母考量安全因素，決定將當時年僅9歲的黃仁勳與哥哥送往美國求學。

廣告 廣告

當時，黃仁勳被安排就讀肯塔基州一所小鎮學校，年紀最小、語言能力不足，加上外貌差異，使他很快成為同儕眼中的「異類」。

黃仁勳童年遭到霸凌？ 「過了橋，真正的考驗才開始」

黃仁勳回憶，每天上學都得走下山坡、穿越河流與田野，並通過一座由木板搭建、部分板材缺損的吊橋。他描述，橋下水深湍急，而鎮上的孩子常在對岸等著他。

「每天都是這樣。」黃仁勳形容，真正的困難並不只是在過橋，而是在抵達學校後，必須面對語言隔閡與人際衝突帶來的壓力。

母親如何影響黃仁勳的意志力？

談到家庭影響，黃仁勳特別提及母親的角色。他表示，母親學歷僅國中畢業，也不熟悉英文，卻仍親自購買字典、研究單字結構，自製學習卡片，日復一日要求孩子背誦單字。

黃仁勳坦言，當時無法確定發音是否正確，但母親展現的堅持與投入，讓他第一次理解「意志力本身就是一種能力」。母親對外不斷強調他「很聰明」，也在無形中形成一種必須達標的心理壓力。

黃仁勳表示，這種壓力對他而言並非阻礙，而是一種推動成長的力量。

黃仁勳如何看「大器晚成」？

在談及職涯與年輕世代焦慮時，黃仁勳引用台積電創辦人張忠謀為例。他指出，張忠謀56歲創辦台積電，至80多歲仍保持高度思維敏銳度。

「如果要為『大器晚成』下定義，或許維基百科打開來，看到的就是張忠謀的照片。」黃仁勳說，這樣的人生軌跡本身並不存在負面意義。

他也提到，相較於20多歲時的反應速度與專注力，真正的智慧、策略與韌性，往往需要時間與親身承受挫折才能累積。

黃仁勳指出，知識可以透過閱讀與觀察獲得，但如何面對痛苦與不確定性，則必須親身經歷，這些經驗最終都會成為人生的重要資產。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

曾攜手赴大型救災！詹能傑弟弟也是消防員 名字一豪一傑被譽「詹氏兄弟滿門豪傑」如今剩他

女網紅PO片控「公車上遭他性騷亂摸」點閱破200萬 2天後男子家中身亡！女遭警通緝

啃老、拒負責人生？弒親、北捷殺人案背後的「自絕於社會」共通點 媒體人嘆：誰都救不了