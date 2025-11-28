9歲男童外出買宵夜！慘遭阿祖反鎖門外無人應…徒步走3公里赴派出所求救

記者吳泊萱／台中報導

台中9歲男童晚上肚子餓，外出買宵夜被反鎖門外，徒步走了3公里找員警求救。（圖／翻攝畫面）

台中一名9歲莊姓男童，15日晚間因肚子餓，在未告知家人的情況下，獨自外出到超商買宵夜，結果回家發現家門被反鎖，又無人應門。男童不知如何是好，竟徒步走了半小時到親戚家求救，結果撲空，只好再走1.4公里到附近的派出所求助，最終在員警幫忙下，總算連絡上家人，平安回家。

這場反鎖驚魂記就發生在潭子區頭家里，莊姓男童晚上肚子餓，獨自跑到附近超商買東西吃，結果家裡的阿祖不知道男童外出，將家門反鎖。男童回家進不了門，又沒帶手機，不記得家人電話，徒步走了半小時到附近親戚家求救，沒想到親戚不在家。最終男童又走了半個小時，到1.4公里外的頭家派出所求助。

台中9歲男童晚上肚子餓，外出買宵夜被反鎖門外，徒步走了3公里找員警求救。（圖／翻攝畫面）

值班員警林佳慶見狀，立刻安撫男童情緒，並指導警專42期實訓生劉皇均查詢資料庫聯絡男童親屬，好不容易連絡上男童阿嬤（55歲），阿嬤這才驚覺孫子不見，火速趕往派出所。

阿嬤表示，因當時家中只有祖孫及阿祖3人，阿祖以為家人都在屋內才將家門反鎖，幸好男童機警跑到派出所求救，才化解這場反鎖驚魂。

大雅警分局提醒，民眾要多留意自身兒童安全及去向，小朋友若要外出也應該要像長輩報備，平時也要牢記家人的電話，勿過度依賴手機等數位產品。

