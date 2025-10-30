9歲男童持刀刺死母親！ 臨終前她淚喊：來抱我最後一次
巴西聖保羅市南區帕雷里魯斯（Parelheiros）近日發生一起震驚社會的家庭悲劇，一名9歲男童疑因不滿母親要求他別在街上玩耍，竟持刀刺死親生母親。而該母親在臨終前，竟然還虛弱地跟兒子說「給我最後一個擁抱吧。」
根據外媒《The Sun》報導，巴西當地警方指出，37歲的雜貨店女老闆卡琳阿魯達杜斯桑托斯（Caline Arruda dos Santos）9月底某天與兒子發生口角，起因只是她提醒孩子「不要再在街上玩」，沒想到最後釀成命案。
根據目擊者說法，事發地點在卡琳伴侶（即男童的繼父）家中。當時男童拒絕回屋內，母親氣得警告他「再不聽話就要告訴親戚」。沒想到男童竟走進廚房，偷偷拿了一把刀子藏在袖子裡。
時隔沒多久，當母親站在門口與19歲的長子說話時，該男童突然衝上前，用刀刺向母親腹部。一名目擊者表示，重傷倒地的卡琳，還虛弱地對兒子說遺言：「過來，給我最後一個擁抱吧，因為我活不下去了。」鄰居隨即將她送往急診救治，之後轉送至帕雷里魯斯醫院搶救，但仍於抵達時宣告不治。
案件目前由巴西民警持續調查中。由於巴西法律規定12歲以下兒童不須承擔刑事責任，該名9歲男童未被警方拘留，目前暫由死者的表親照顧。一名親屬受訪時表示，該男童似乎仍未意識到事情的嚴重性：「他只是因為另一個小孩告訴他媽媽死了，才知道這件事。」
