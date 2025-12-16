9歲男童染流感肺炎 增購15萬劑疫苗17日配送完畢

（中央社記者曾以寧台北16日電）衛福部疾管署今天表示，類流感門急診就診人次與前週相當，但預估疫情將於12月中回升，且新增重症有9歲男童打過疫苗仍併發肺炎。增購15萬劑公費疫苗預計明天配送完畢。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天在例行疫情週報表示，國內12月7日至13日類流感門急診就診共8萬5374人次，與前週相當；另12月9日至15日新增10例流感併發重症病例及2例死亡。

今年疾管署共採購約668萬劑公費流感疫苗，且因打氣旺盛，又追加採購15萬劑。疾管署發言人林明誠指出，目前公費疫苗接種數已達約648.5萬人次，追加採購疫苗中，其中13.1萬劑已於昨日配送至全台各縣市，剩餘1.9萬劑預計將於明天配送完畢。

對於國內疫情趨勢，林明誠說，仍預測將於12月中旬後開始回升、春節達高峰，不過依近期觀察，搭乘捷運等大眾運輸的民眾，約有4成會戴口罩，較以往的2、3成多，後續疫情回升狀況仍需持續觀察。

新增重症個案中較年輕個案，疾管署防疫醫師林詠青指出，為北部9歲男童，本身無潛在病史，曾於今年10月下旬接種本季流感疫苗。個案於12月上旬因為身體不適、食慾下降到診所就醫，開立口服藥物返家，回家後陸續出現發燒、畏寒、咳嗽、鼻塞等症狀，後又因出現呼吸急促，到急診就醫。

林詠青說明，抽血發現白血球、發炎指數偏高，快篩A流陽性，研判為流感併發肺炎；經收加護病房、給予抗病毒藥物治療，於2天後症狀改善，轉一般病房，於12月中旬康復出院，共住院約1週。

疾管署指出全球流感活動度上升，主要流行型別為H3N2，且根據近期監測數據顯示，多國已陸續檢出K分支病毒株。林詠青說明，從各國狀況來看，流感疫苗對K分支預防感染的效果較不佳，但是仍有預防重症死亡風險，此個案就是打過疫苗後仍感染，但後續病況恢復快，也順利出院。

疾管署表示，近期溫度變化大，歲末年終聚會及活動增加，國內仍有新增流感及COVID-19併發重症病例，切莫輕忽疾病威脅，提醒尚未接種疫苗的公費對象，尤其65歲以上長者及具慢性病者等高風險族群，趕快接種及早獲得保護力，降低感染後併發重症和死亡風險。（編輯：李亨山）1141216