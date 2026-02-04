9歲男童模仿TikTok挑戰！微波玩具慘遭「融臉」

國際中心／曾詠晞報導

美國伊利諾州近日發生一起嚴重的家居意外。一名9歲男童迦勒（Caleb）模仿社群平台TikTok上流行的挑戰趨勢，將方塊形狀的凝膠壓縮玩具放入微波爐加熱，試圖增加其柔軟度。沒想到微波爐開啟瞬間，玩具發生劇烈爆炸，高溫且具有黏性的凝膠噴濺至男孩右臉部、雙手及耳後，導致嚴重的二級燒燙傷。此案例引發當地醫院關注，希望家長應適當監管孩童使用社交媒體的資訊內容。





TikTok挑戰再傳意外！9歲男童「微波玩具炸裂」右臉融化嚇壞全網

美國一名男童因模仿社群平台TikTok上流行的挑戰趨勢，微波玩具而被燙傷。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

廣告 廣告





尖叫嚇壞母親！熱凝膠將男孩臉部融化

根據外媒報導意外發生時，母親惠特妮（Whitney Grubb）突然聽到兒子驚悚的尖叫聲，大喊「好燙！好燙！」，當她趕到廚房後，發現兒子臉部已被噴灑出的熱凝膠覆蓋，她強調「兒子右半邊臉幾乎都快融化掉了」。後續醫護人員解釋，壓力球內的凝膠材質非常黏稠且保溫時間長，受熱後會像熱熔膠一樣黏附在皮膚上持續灼燒，並嚴厲警告「千萬不要以任何方式加熱這種東西，無論是微波爐還是熱水都非常危險」。

TikTok挑戰再傳意外！9歲男童「微波玩具炸裂」右臉融化嚇壞全網

男孩將凝膠玩具球放入微波爐中，最終因玩具爆裂導致右臉二級燒燙傷。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

盲目跟風危險趨勢！醫療中心今年已接獲4起案例

在送醫急診後，男孩坦言，他是因為看到朋友挑戰成功且看起來「很酷」才效仿，並沒有意識到該行為的危險性。芝加哥洛約拉大學醫學中心（Loyola University Medical Center ）表示，這已經是該院今年遇到的第四起相關案例。所幸在醫療團隊的救治下，男孩受損的皮膚組織已完成清除與切除，雖然傷口極度靠近眼部，但幸運地未造成永久性視力損傷。在住院兩天出院後，他感悟道「以後會想清楚再行動」，強調回學校後會主動告知同學不要隨意模仿網路內容。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：TikTok挑戰再傳意外！9歲男童「微波玩具炸裂」右臉融化嚇壞全網

更多民視新聞報導

「一夫多妻」YTR落魄解散！揚言「會再娶」遭網怒噴

中國擁210個駭客組織！攻擊台灣263萬次恐癱瘓社會

日本「旅遊天花板」服務超神 外國客激推「3優勢」狂讚！

