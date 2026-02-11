9歲男童遭凌虐7年！狠父「不給飯吃」 僅靠學校營養午餐苦撐度日

社會中心／陳韋劭報導

兒童長期遭家暴、凌虐。（示意圖／翻攝自pixabay）

台中一名育有4名孩子的父親長期對大兒子施虐，大兒子自9歲起，每週至少4次被父親以衣架、鐵製木柄或鐵鎚、皮帶毆打，以及掐頸、罰跪等方式暴力對待，甚至除了學校營養午餐外，不給其他飲食，導致大兒子未成年就罹患憂鬱症，該名父親被檢方起訴。台中地院審理後，考量雙方已達成調解，依犯妨害幼童發育罪，判刑1年，緩刑5年。

檢警調查，台中一對情侶交往多年未結婚，但育有4名小孩，大兒子（2006年出生）從小不受父親疼愛，自國小四年級起，就時常莫名其妙遭到父親毆打，一週七天有4天都在受虐，衣架、鐵製木柄、鐵鎚或皮帶常常在他的身上留下傷痕，甚至父親氣憤到掐住兒子的脖子，命罰跪等暴力對待。即使深知男孩傷痕累累，也不曾帶過他就醫。

更可惡的是，狠心的父親不准他吃飯，男孩一天僅靠學校營養午餐果腹，長期挨餓，令人髮指。長期受虐下，男孩新舊傷遍布又沒得到醫療照護，包括臉部有撕裂傷、腰側腫大、背部疼痛，雙膝也有瘀青，直到2017年間，學校發現他反覆受傷，通報後就醫經台中市社會局緊急安置。

安置一段時間經評估後男童返家，未料生父繼續對孩子施暴，就連男孩已經就讀高中，回家後仍難以逃離父親受虐的魔爪。2022年學校發現他身上多處受傷並通報，送醫診斷眼瞼、眼周都有撕裂傷。社工陪他就醫時，他才透露這幾年在家中的慘況。醫師也發現，他因長年凌虐，醫院甚至診斷出他罹患複雜性創傷後壓力症候群、重鬱症等。

檢方偵訊後，認定男孩的父親長期對兒童施虐，依妨害未滿18歲之人身心健全罪嫌起訴。

台中地院審理後，法官認為被告身為被害人的生父，卻罔顧被害人年幼，長期對其施以各種殘暴之肢體暴力，甚至剝奪其飲食與就醫權利，時間長達7年有餘，致被害人身心受創嚴重，罹患複雜性創傷後壓力症候群及重鬱症，惡性非輕。

法官審酌被告終能坦承犯行，並與被害人成立調解，按期履行支付賠償金，被害人目前回復就學，返回住處居住，生命安全暫獲保障；兼衡被告之智識程度、家庭生活經濟狀況及犯後態度等一切情狀，依犯妨害幼童發育罪，判刑1年，緩刑5年。

