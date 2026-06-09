9歲童吃「1食物」進ICU 醫揭關鍵原因

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

生活中心／劉詩婕報導

中國近日傳出一起嚴重食物中毒事件，有位9歲男童在食用夜市攤販販售的提拉米蘇後，先後出現腹瀉與發燒症狀，病情隨後急速惡化，最終併發多重嚴重併發症，包括中毒性巨結腸、結腸穿孔、腹膜炎、膿毒血症及急性腎衰竭，緊急送入加護病房搶救，情況一度危急。對此，醫師說明，提拉米蘇屬於冷加工甜點，製作過程通常不需經過高溫烘焙，因此較容易保留原料中的微生物風險，增加食物中毒風險。





結腸穿孔險喪命！9歲童吃夜市「1食物」緊急進ICU 醫曝關鍵原因

9歲男童在夜市吃提拉米蘇緊急送入手術室，對此醫生說明。(圖／翻攝自QQ@麻醉醫生凌楚眠)

廣告 廣告





根據《極目新聞》報導，武漢協和醫院麻醉科的凌楚眠醫師案例分享，近日接診一名9歲男孩，吃了夜市路邊攤的提拉米蘇，隨後被緊急送入手術室。孩童起初已連續3天出現腹瀉及高燒症狀，家長原以為只是一般腸胃不適，僅在診所接受簡單治療，未料病情持續惡化。凌楚眠醫師直言：「這不是普通拉肚子，是細菌毒素引發的中毒性巨結腸」，隨後患者出現嚴重腹脹、劇烈腹痛、明顯壓痛、少尿及皮膚瘀斑等惡化徵象，顯示病情已進入危急階段。隨著症狀快速惡化，患者被緊急送往醫院，經檢查後已接近休克狀態。醫療團隊歷時約4小時完成全身麻醉開腹探查、清創及部分腸道切除，術後轉入ICU持續監測，目前生命徵象暫時穩定，但仍需密切觀察後續恢復情況。

結腸穿孔險喪命！9歲童吃夜市「1食物」緊急進ICU 醫曝關鍵原因

外面無冷藏擺放的冷加工甜品保存不當，恐引發細菌感染。(圖／翻攝自QQ@麻醉醫生凌楚眠)





另據《揚子晚報/紫牛新聞》受訪南京同仁醫院急診科主治醫師丁春陽表示，路邊無冷藏或散裝現做甜品，常用生雞蛋與淡奶油等原料，全程未經高溫處理，一旦在製作、保存或冷鏈管理上出現疏失，便成為細菌滋生溫床，增加食物中毒風險。醫師丁春陽醫師說明：「提拉米蘇的冷加工製作方式和需冷藏儲存，是它容易滋生細菌、引發嚴重食物中毒的關鍵原因。」相較烘焙甜點，冷加工甜品更依賴嚴格的衛生與保存條件，一旦環節失守，容易導致沙門氏菌或致病性大腸桿菌感染。丁春陽醫師也提醒，若出現發燒、噁心、嘔吐或頻繁腹瀉等症狀，應儘速就醫，切勿自行服藥或延誤治療。特別是兒童、長者、孕婦及免疫力較弱者，更應提高警覺，以降低嚴重併發症風險。









原文出處：結腸穿孔險喪命！9歲童吃夜市「1食物」緊急進ICU 醫曝關鍵原因

更多民視新聞報導

家長抱怨謝師宴「1人收1650元」 1關鍵引家長掀論戰

餐飲業最好找員工的是它！黃大米揭關鍵原因

中度磁暴報到「這產業」面臨挑戰 醫提醒「4大身體影響」

