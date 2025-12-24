9歲童失蹤多日 被發現中彈棄屍荒野！竟是親生母親下毒手

聯邦調查局曾發布失蹤通報，尋找9歲女童。圖／翻攝自FBI

日前一名9歲女童多日未到校，遭校方報警失蹤，警方展開調查，前往女童家中發現，竟藏一名男子自稱法律文件助理人員，遭到非法拘禁，警方了解之下先是逮捕房屋女主、女童母親，不過經調閱監視器，發現女童早在1個多月前曾與媽媽外出，事後就再也沒有返家；未料日前當地居民於路邊拍照時發現一具女屍，經比對為該名失蹤女童。目前尚不清楚母親殺害女童動機。

根據《ABC News》報導，日前美國猶他州（Utah）9歲女童梅洛迪．巴扎德（Melodee Buzzard）因多日未到校，10月14日遭校方報警失蹤，警方前往其住處調查，當時母親阿什莉．巴扎德（Ashlee Buzzard）並未給予確切說明原因。

廣告 廣告

警方調閱監視器循線追查，發現梅洛迪早在10月7日曾與母親前往租車，展開為期3天公路行程，不過當時母女2人似乎都戴上假髮；警方發現，當阿什莉從猶他州開往加州（California）時換了車牌，最終於10日返家後，阿什莉自行換回車牌，並未見梅洛迪返家蹤影。

9歲女童失蹤多日，最終被發現遭母親槍殺。圖／翻攝自Santa Barbara County Sheriff's Office

至11月6日警方再次前往梅洛迪與阿什莉住處搜索，發現一名自稱法律文件助理人員男子，表示其在梅洛迪被通報失踪後，聯繫了阿什莉並表示願意提供協助，不過「她拿出了一把美工刀，儘管我多次請求離開房子，並沒有立即允許我離開」，被強迫關進房間。

11月7日警方針對阿什莉非法拘禁男子依法逮捕，出庭受審時，阿什莉仍對其作為不認罪，而這時梅洛迪下落尚未明朗，直到12月6日，猶他州聖塔芭芭拉縣警局接獲通報，民眾於街區路邊拍照時發現了一具腐爛的屍體，且頭部有重槍痕跡。

經比對，發現該具屍體正是失蹤多日的梅洛迪，警方指出，事實上曾於阿什莉住家附近找到一枚彈殼，研判為阿什莉進行謀殺；對此，警長表示，梅洛迪的逝世令人心碎，承諾「調查不會就此結束」，目前仍在釐清、調查中。



回到原文

更多鏡報報導

星巴克營收下滑 咖啡不再賺錢？宣布跨界時尚美妝產業

6旬男頭頸分離、顱內出血 醫見「活著到院」：已是奇蹟

「對盧秀燕開槍」台中女警曾稱被性侵！網驚求救訊號：沒人幫她