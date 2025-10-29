9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了

國際中心／倪譽瑋報導

巴西一名9歲男童，不滿媽媽要他回家而持刀刺死對方。（示意圖／翻攝自Pixabay）

巴西發生駭人弒母案，9歲男童在外玩耍被媽媽叫進屋內，他似乎心生不滿，默默走到廚房拿了刀藏在袖子裡，趁媽媽不注意就往她腹部刺，其痛苦倒地、滿腹是血；目擊者稱，媽媽被刺後，還和9歲男童說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」最後她在送達醫院前便死去。目前男童被送到親戚家，警方持續釐清案件細節。

據外媒《The sun》報導，巴西聖保羅市一處住宅區，37歲的媽媽卡琳（Caline Arruda dos Santos）與9歲兒子住在繼父家中，兒子在屋外玩耍，卡琳叫他進來「如果不聽話，就會把你的行為告訴親戚」。

廣告 廣告

兒子疑似因此心生不滿，進入屋內後就默默走到廚房，拿了一把刀藏在袖子裡，趁卡琳和19歲哥哥站在門口談話時，他持刀往媽媽腹部刺，當場濺血。一名目擊者稱，卡琳被刺後還和兒子說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」

鄰居見狀趕緊幫助卡琳送醫，但到院時她已死去。當地警方指出，殺害卡琳的兒子年僅9歲，因未滿12歲不能以刑案起訴他，只能由兒童法庭安排處置；目前他被送到表親家，一位親屬告訴當地媒體，兒子還不知道自己殺了卡琳，「另一個男孩告訴他，他才得知媽媽出事了」。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113



更多三立新聞網報導

非洲豬瘟可活1000天 恐傳染給寵物？防檢署回應了

粿粿3年前「答應范姜彥豐求婚」照片被挖 王子反應震驚粉絲：細思極恐

不只普發1萬！還有最高15萬補助 11月新制一次看

柯克遭槍殺過1個月 年幼女兒現身了！一句話「惹哭眾人」

