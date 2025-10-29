9歲童弒母 媽媽死前「腹部淌血」求擁抱：我活不下去了
國際中心／倪譽瑋報導
巴西發生駭人弒母案，9歲男童在外玩耍被媽媽叫進屋內，他似乎心生不滿，默默走到廚房拿了刀藏在袖子裡，趁媽媽不注意就往她腹部刺，其痛苦倒地、滿腹是血；目擊者稱，媽媽被刺後，還和9歲男童說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」最後她在送達醫院前便死去。目前男童被送到親戚家，警方持續釐清案件細節。
據外媒《The sun》報導，巴西聖保羅市一處住宅區，37歲的媽媽卡琳（Caline Arruda dos Santos）與9歲兒子住在繼父家中，兒子在屋外玩耍，卡琳叫他進來「如果不聽話，就會把你的行為告訴親戚」。
兒子疑似因此心生不滿，進入屋內後就默默走到廚房，拿了一把刀藏在袖子裡，趁卡琳和19歲哥哥站在門口談話時，他持刀往媽媽腹部刺，當場濺血。一名目擊者稱，卡琳被刺後還和兒子說「過來，再抱抱我，因為我活不下去了。」
鄰居見狀趕緊幫助卡琳送醫，但到院時她已死去。當地警方指出，殺害卡琳的兒子年僅9歲，因未滿12歲不能以刑案起訴他，只能由兒童法庭安排處置；目前他被送到表親家，一位親屬告訴當地媒體，兒子還不知道自己殺了卡琳，「另一個男孩告訴他，他才得知媽媽出事了」。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
拒絕家庭暴力，請撥打110、113
更多三立新聞網報導
非洲豬瘟可活1000天 恐傳染給寵物？防檢署回應了
粿粿3年前「答應范姜彥豐求婚」照片被挖 王子反應震驚粉絲：細思極恐
不只普發1萬！還有最高15萬補助 11月新制一次看
柯克遭槍殺過1個月 年幼女兒現身了！一句話「惹哭眾人」
其他人也在看
坣娜傳病逝享年59歲！ 生前最後貼文曝光
資深藝人坣娜 29日傳出病逝消息，享壽59歲，外傳因為紅斑性狼瘡復發，已經在16日病逝，圈內好友收到消息後曾致電坣娜未獲回應，坣娜身邊的工作人員也都低調不願多說，而她粉絲專頁發文停在6月9日，她寫著「人生是一趟單程票。不要浪費時間去執著不好的事情、去想壞的事、去做害人害己行為！」現在看來格外心疼。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 7 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 6 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 4 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 4 小時前
新竹男開百萬敞篷跑車搶銀樓被逮…母淚崩：家裡不缺錢幹嘛要搶?
新竹市一名吳姓男子（36歲）昨（27）日上午10時許，開著掛牌母親名下的百萬雙門百萬跑車到某間銀樓，入店佯裝挑選金飾，竟趁店趁店員拿出金項鍊時伸手搶走後並駕車逃逸，沒想到，卻被正巧休假中的所長在台68線發現，所長隨即通知竹縣竹東分局協助圍捕，最後在五指山灶君堂逮到人。對此，吳男的母親哽咽這樣說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
王子認了道歉！和粿粿「超過了朋友間應有的界線」
范姜彥豐今(29日)爆出和粿粿離婚原因，是因為粿粿婚內出軌、劈腿王子，而稍早王子邱勝翊也發文道歉，表示自己「超過了朋友間應有的界線」。造咖 ・ 5 小時前
何如芸19歲帥兒曝光！深邃神顏像「混血王子」 網驚：這基因太強了！
何如芸透露，兒子從未在她的社群露過正臉，這次是他親口點頭才「首度解禁」。她笑說，兒子問她「妳覺得我比較像誰？」時，她毫不猶豫回答：「當然是我！」母子之間的幽默互動，也讓粉絲直呼超可愛。其實，何如芸過去就曾坦言，自己在社群上總是多寫小兒子、少提大兒子，原因...styletc ・ 3 小時前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 16 小時前
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸
與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸EBC東森娛樂 ・ 1 天前
粿粿、王子婚外情 《全明星》紅隊隊長姚元浩反應曝光
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，昔日與他們合作過的鬼鬼吳映潔、姚元浩，剛好出席《嗨！營業中》第六季記者會，鬼鬼表示，已經許久沒和王子聯絡。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光
趙露思爆解約成功！免賠17億違約金 新東家條件曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前
藝人閃兵第二梯開庭！威廉一身黑「3鞠躬」吐1句
事件如雪球般越滾越大！今年2月藝人王大陸被爆出花360萬元找「閃兵集團」協助偽造病歷逃兵，檢調深入追查「拉出一串肉粽」，陸續出鍋名單包括：陳零九、威廉、陳大天、大根、李銓、阿虎、陳向熙、陳信維、黃博石等11名藝人，全案已偵結起訴，並於今日（27日）下午分2梯傳喚開庭，威廉被排在第一批，稍早一身黑現身，面對媒體提問，僅3度鞠躬，吐出沈重一句話：我先面對司法。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
坤達暫時退出《綜藝玩很大》 代班可能人選曝光
坤達因為閃兵役引發風波，由於他過往形象良好，手中握有多個代言，若遭裁定涉案，可能被6品牌求償高額的形象違約金，粗估超過千萬元。而稍早製作單位也證實，坤達暫時退出《綜藝玩很大》。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
換換愛1／情斷大老之子郭方儒 邱偲琹搬家「熱戀韓國歐爸」
10月17日中午12點半，邱偲琹開車載著拖有行李箱的韓國男友回到新家，男方疑似剛從機場抵達。小倆口進門約一個小時後，邱偲琹先是穿著清涼的居家服獨自下樓丟垃圾。直到傍晚5點37分，兩人再度現身，男生換上短褲、拖鞋，一身輕鬆；邱偲琹則穿著長褲，兩人默契地以黑下白上搭配...CTWANT ・ 14 小時前
76歲許紹雄傳病危！佘詩曼受訪落淚 急取消行程奔醫院探視
根據《香港01》報導，許紹雄從影逾50年，憑藉深厚演技與溫厚形象深植人心，突如其來的病況，令影迷錯愕。《延禧攻略》女星佘詩曼曾與許紹雄合作多部作品，27日她現身活動，被媒體問及許紹雄近況時，數度哽咽泛淚。她坦言早已得知對方病情，本計畫前往北京工作，但為了探望許...CTWANT ・ 1 天前