9歲童拿雷射筆亂照「險釀飛安事故」！男童直射駕駛艙 法院將追究家長責任
波蘭南部新塔爾格（Nowy Targ）一名年僅9歲的男童，在家中附近拿雷射筆對準飛機照射，險些導致飛安事故。當地警方已確認男童身份，並將案件移送家庭法院審理，相關雷射裝置也已依法扣留調查。
根據波蘭《RMF24》與《Interia》報導，這起事件發生在10月31日夜間，新塔爾格機場當時正在進行夜間目視飛行規則（VFR NOC）訓練課程。突然從鄰近的「波拉納沙夫拉斯卡住宅區」（Osiedle Polana Szaflarska）射出一道強烈雷射光束，直指正在操作的飛行員座艙，造成視線干擾。
機場人員表示，該光束的強度足以讓飛行員短暫失明，可能導致航向偏差甚至意外發生。經由飛行員通報後，警方迅速派出巡邏隊，最終確認肇事者為一名僅9歲的當地孩童，正於家中附近玩耍時不當使用雷射筆。
根據警方說明，該名男童與父母已在事件後主動前往機場，向機師親自致歉；但由於其行為可能已觸法，法院將就家長是否盡到監護責任進行後續調查。雷射筆也已被警方扣押作為證物，交由相關單位進行檢驗。
新塔爾格機場在社群平台發布影片並說明事件始末，指出類似事件近年來頻繁發生，尤其是孩童出於「好奇或娛樂」而照射空中航機，卻未意識到這種行為已對航空安全構成重大威脅。
機場與警方皆提醒，雷射光束若直射飛行員眼睛，不僅會造成視力傷害，也可能導致機師瞬間失能，進而釀成空難或墜機事故。2019年曾發生一名波蘭空中醫療人員在執勤時遭雷射照射，導致視網膜受損的實例。
法律方面，依《波蘭航空法》第87a條規定，任何人不得向空中航機發射雷射光束，如違反可處以罰金、自由限制或最長一年有期徒刑。此外，依《波蘭刑法》第174條，若此行為構成飛安威脅，最重可處六個月至八年徒刑；即便屬於過失，也可能面臨最高三年刑期。
警方並呼籲所有家長與監護人：「雷射筆不是玩具。若未妥善看管，可能付出的是他人生命代價。」也強調教育孩童正確認識科技產品的潛在風險，遠比事後懲處更為重要。
