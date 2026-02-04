9歲童流感後併發黴漿菌肺炎 醫提醒久咳應注意 (圖)
台中9歲女童確診流感，治療4週後症狀加重，到醫院檢查發現確診黴漿菌肺炎。烏日林新醫院醫師賴永清（圖）提醒，罹患流感後若咳嗽持續超過2至3週，應提高警覺並盡快就醫檢查。（烏日林新醫院提供）
中央社記者蘇木春傳真 115年2月4日
