9歲童狂尿床！檢查驚「只有1顆腎」 醫揭「做3事」護腎臟

一名學齡兒童近日因夜尿問題就醫，經聯新國際醫院尊爵健康會館主任暨小兒腎臟科醫師張濱璿透過腹部超音波檢查，發現孩童天生只有一顆腎臟，結果讓家長錯愕，醫師處理夜尿問題的同時，也指導家長調整飲食、建立規律補水習慣，有助於保護腎臟功能。

一名9歲學齡兒童活潑愛笑、活動力正常，由於晚上經常有尿床問題，因而就醫檢查，發現他竟只有一顆腎臟。張濱璿指出，孩子外表健康，身體結構異常卻往往毫無症狀，若未及早發現，有些異常可能隨年齡增長對發育與生理功能造成不可逆的長期影響。

張濱璿在處理夜尿問題的同時，也指導家長調整飲食、建立規律補水習慣、避開高風險運動，保護腎臟功能。他強調，許多兒童疾病的處理重點不是在醫療藥物介入，更重要的是透過完整說明與衛教，協助家長建立正確的照護與追蹤觀念，幫助孩子健康成長。

兒童與成人不同，許多問題不會立即以疼痛或不舒服顯示，「看起來沒事」不等於沒有疾病。專長於小兒腎臟學的張濱璿以腎小管酸血症為例，其為腎臟代謝異常，導致體內酸鹼失衡的疾病，外在表現僅生長遲緩、疲倦或食欲不振，部分患者合併聽力異常，這類疾病難以從基礎篩檢中診斷，必須透過專業健檢的抽血與驗尿項目才能發現。

張濱璿直言，過去「未成年人慢性病少、不需要健檢」的觀念不再適用，外食頻繁、久坐、長時間使用3C產品、熬夜與常喝含糖飲料，導致現代學齡兒童與青少年的健康型態與20年前大不相同。然而，現行學校的健康篩檢僅安排在1、4與7年級，不僅間隔過長、項目有限且僅能作為篩檢功能，無法進行診斷，難以在孩子發育定型前，提早揭露潛在問題，更因為許多隱患延遲發現，提高成年後罹患慢性病的比例。

孩童健檢時有父母陪同，讓孩子更安心接受檢查。（圖／聯新國際醫院提供）

隨著精準醫療成為主流，檢查重點也應隨年齡階段而有所區別，張濱璿說明，例如7到12歲學齡兒童的健檢，重點在於生長發育的評估；13到18歲青少年需特別關注青春期發育變化，還有高血壓、糖尿病與腎臟病等慢性疾病的早期發現，其成因與成年人不同（青少年的高血壓優先考慮是腎臟疾病或肥胖引起），也會關注脊椎側彎與姿勢不良等問題。

張濱璿提醒，「胡桃鉗症候群」也是青少年常被忽略的情形，有些孩子為了外貌而過度節食，導致腹部脂肪不足，使主動脈與上腸繫膜動脈間角度過窄，夾住左腎靜脈，引發蛋白尿或血尿。這類問題並非靠藥物治療，關鍵在於調整飲食、恢復正常體重，若未經檢查，極易誤判或被忽略。

「兒科健檢的價值，不是預設每個孩子都有問題，而是從所有看似健康的孩子中，及早找出1%存在潛在問題的個案，並在偏離健康軌道前及時校正。」張濱璿強調，兒童的健康無法重來，簡單的「篩檢」不等同於完整的「健康檢查」，透過醫師專業判讀，提早校準健康方向，協助家庭建立正確的照護觀念與生活型態。

