9歲童頻尿床...父母陪就醫 一檢查竟是「少一顆腎」

聯新國際醫院小兒腎臟科醫師張濱璿，透過腹部超音波檢查為一名活動力正常的9歲學齡兒童進行診斷時，意外發現該名孩子天生只有1顆腎臟。原本家長僅是為了孩子夜尿問題前來就醫，以為只是針對尿床這項成長小困擾尋求協助，檢查結果卻讓家長錯愕不已，也凸顯出兒童潛在結構異常的無聲特性。

一位9歲孩童頻頻尿床，結果檢查發現竟是少了一顆腎臟。(示意圖/資料照)

張濱璿強調，許多兒童疾病的處理重點並非醫療藥物介入，更關鍵的是透過完整說明與衛教，協助家長建立正確的照護與追蹤觀念，讓孩子健康成長。他指出，孩子外表看似健康，身體結構異常卻往往毫無症狀，若未及早發現，有些異常可能隨年齡增長對發育與生理功能造成不可逆的長期影響。

廣告 廣告

以腎小管酸血症為例，張濱璿進一步說明，這是一種腎臟代謝異常導致體內酸鹼失衡的疾病，外在表現僅是生長遲緩、疲倦或食欲不振，部分患者甚至合併聽力異常。這類疾病難以從基礎篩檢中診斷，必須透過專業健檢的抽血與驗尿項目，才能發現電解質以及酸鹼失衡的狀況。

現行學校的健康篩檢僅安排在1、4與7年級，不僅間隔過長、項目有限且僅能作為篩檢功能，無法進行診斷，難以在孩子發育定型前提早揭露潛在問題。更因為許多隱患延遲發現，提高成年後罹患慢性病的比例。

7到12歲學齡兒童的健檢重點在於生長發育的評估，釐清身高或體重異常是否需進一步檢查內分泌、營養吸收或隱匿性器官結構問題等。 （示意圖／Pixabay）

針對不同年齡層的健檢重點，張濱璿說明，7到12歲學齡兒童的健檢重點在於生長發育的評估，釐清身高或體重異常是否需進一步檢查內分泌、營養吸收或隱匿性器官結構問題等。13到18歲青少年被視為成長最後關鍵期，需特別關注青春期發育變化，以及包括高血壓、糖尿病與腎臟病等慢性疾病的早期發現，其成因均與成年人不同，例如青少年的高血壓優先考慮是腎臟疾病或肥胖引起。此外也會關注脊椎側彎與姿勢不良等骨骼問題。

在兒童腎臟領域，張濱璿提醒「胡桃鉗症候群」也是青少年常被忽略的情形。孩子為了外貌而過度節食，導致腹部脂肪不足，使主動脈與上腸繫膜動脈間角度過窄，夾住左腎靜脈，引發蛋白尿或血尿。這類問題並非靠藥物治療，關鍵在於調整飲食、恢復正常體重，若未經檢查極易誤判或被忽略。

延伸閱讀

委內瑞拉總統府附近槍戰！ 夜裡「槍聲四起」畫面瘋傳

高雄出事了！家樂福地下室起火「巨量濃煙壟罩」

美國斬首行動震驚全球 郭正亮示警：叢林國際政治即將展開