9歲網紅抗癌5年過世！家屬悲痛證實 7月就已進安寧病房

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

美國網紅布賴爾（Brielle Bird）因在社群分享抗癌歷程感動無數人，但日前卻傳出噩耗，布賴爾最終仍未戰勝病魔離世，得年9歲。而家屬也發文證實此消息，並寫下：「你是奇蹟！你在地球上的目的已經完成了，陪伴你回家的歷程，是我們這一生最神聖最榮幸的事。」

美國9歲網紅布賴爾（Brielle Bird）抗癌5年過世。（圖／翻攝自IG@briestrongerthancancer）

布賴爾的家屬日前於社群表示，因為女兒的光芒照亮了世界的每一個角落，讓許多人看到善良與希望，因此決定持續分享女兒的故事，而家屬也將以溫柔的方式想念她，「我們會在蜻蜓的身上尋找你，我們永遠不會停止分享你的故事。請常來看我們，你的臥室門永遠是打開的，遊戲室的燈也會一直亮著。」

據悉，布賴爾於2020年被診斷出罹患第4期神經母細胞瘤。她的母親肯德拉透露，醫師在女兒腹部發現了1顆約8公分的腫瘤，而癌細胞已擴散到其他部位。自此布賴爾的家人開設社群帳號「@briestrongerthancancer」記錄下女兒的抗癌歷程。

雖然布賴爾在確診2年後，家屬一度宣布女兒康復的喜訊，但2024年1月癌症卻復發，並於今年7月進入安寧照護（hospice）因為女兒受盡病痛折磨，曾向家屬表達害怕、想待在家中的想法，於是母親肯德拉選擇尊重女兒的決定，向醫院請假。而在布賴爾生命的最後，也就是今年8月她收到了來自偶像亞莉安娜（Ariana Grande）的禮物，包括玩偶、指甲油與香水，對方還親自錄製的祝福影片，相當暖心。





