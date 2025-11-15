9歲葉子綺前進坎城後又拿新星獎！ 馬士媛奪國外影后成台灣第一人

【緯來新聞網】國片《左撇子女孩》入圍本屆金馬9項大獎，上映至今台灣票房朝500萬關卡邁進。該片代表台灣角逐奧斯卡最佳國際影片，導演鄒時擎與身兼製作人、共同編劇及剪接的西恩貝克（Sean Baker）正攜兩位女主角馬士媛及葉子綺巡迴北美宣傳，為美國上映及1月的奧斯卡國際電影造勢，黃鐙輝、林嫣、張允曦則為台灣宣傳勤跑映後活動。

《左撇子女孩》製作人西恩貝克（右起）、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛正在北美宣傳。（圖／光年映畫提供））

在電影中飾演叛逆姊姊「宜安」的新生代女主角馬士媛，憑藉充滿爆發力與層次的精湛演出，抱回第36屆斯德哥爾摩國際影展（Stockholm International Film Festival）最佳女演員殊榮。這不僅是對馬士媛演藝生涯的極大肯定，更是台灣演員首次摘下此影展影后桂冠，為台灣電影歷史寫下嶄新的一頁。片中最萌的存在、年僅9歲的台灣新銳演員葉子綺，今年已獲得金鐘獎提名外，也入圍本屆金馬獎最佳女配角，更於美國時間1月15日在洛杉磯獲得亞洲電影世界電影節（Asian World Film Festival, AWFF）「雪豹新星獎」（Snow Leopard Rising Star Award）。「雪豹新星獎」旨在表彰亞洲電影界中最具潛力與天賦的新生代演員。葉子綺也真摯表示：「我會慢慢長大，繼續當一個快樂的演員。」



興奮的葉子綺在領獎後開心分享：「才剛許願想要去好萊塢，沒想到現在人就已經到好萊塢了！」她雀躍地描述這次的洛杉磯之旅，除了出席盛會，還趁空檔吃了心心念念的速食店、到星光大道走一走，甚至規劃去迪士尼樂園玩。她感性地說：「我覺得我是世界上最幸福的小孩，謝謝宜靜讓我找回我的左手，還實現了我的夢想，我真的太開心了。」

馬士媛以《左撇子女孩》獲得斯德哥爾摩國際影展最佳女演員，是台灣第一人。（圖／光年映畫提供））

除了獲獎，馬士媛也分享了近期在美國宣傳《左撇子女孩》時最讓她印象深刻的，是當觀眾看完電影後的回饋：「會發現即使文化背景不同，他們依然感受到片中那些關於人與人之間的愛，還有那些說不出口的情感。這份真實，好像真的是跨越語言和地域的。」她感動地表示很開心大家能有所共鳴，甚至有許多觀眾看完後直說想來台灣夜市吃吃喝喝、走走晃晃，「很讚！」

《左撇子女孩》三位女演員馬士媛（左起）、葉子綺、蔡淑臻全都入圍金馬獎。（圖／光年映畫提供））

