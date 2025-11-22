9歲董宥岑「西市場的風」 奪台南文學獎優選

（中央社記者張榮祥台南22日電）第五屆葉石濤短篇小說文學獎暨第十五屆台南文學獎，今天在台南市立圖書館新總館頒獎；年僅9歲董宥岑以「西市場的風」奪得台南文學獎小品文優選，是本屆最年輕得主。

台南市政府文化局指出，第五屆葉石濤短篇小說文學獎僅開放已發表作品報名參賽，涵蓋作家自行報名及推薦小組推舉台灣年度優秀短篇小說作品，首獎由劉梓潔以「再生，涼子，以及與幽靈共度的熱海」勝出，奪得新台幣30萬元獎金。

劉梓潔曾以「父後七日」獲得金馬獎最佳改編劇本獎，今年再以「再生，涼子，以及與幽靈共度的熱海」展現高度敘事成熟度與情感深度，以精準筆法與強烈敘事張力，穿梭於現實縫隙與情感暗流之間。

第十五屆台南文學獎以「當風吹過南城」主題辦理相關推廣活動及9組文類徵件，包括台語短篇小說、台語現代詩、華語短篇小說、華語散文、華語現代詩、古典詩、劇本、青少年新詩、風起‧臺南（小品文），投稿1643件作品創下新高，最終49篇作品脫穎而出，得獎名單如下：

華語短篇小說：首獎-鄭昀「阿龍的一天」。優等-潘柏霖「碎骨與死肉」。佳作-蘇飛雅（筆名）「大金的難題」、光風（筆名）「三奶婦幼醫院」、淡淡（筆名）「颱風」。

台語短篇小說：首獎-陳東海「初一‧十五」。優等-鄭宇宏「擢咧行的親情線」。佳作-蔡秋雲「姊妹情」、陳語涵「踅」、翁月鳳「咱是一家伙仔」。

華語散文：首獎-游以薰（筆名）「台南圓環沒有出口」。優等-吳沛璇「鬼仔山的聲音」。佳作-劉哲廷「裂痕之書」、宋俊磊「邊緣」、楊慶瑜「流金歲月」。

台語現代詩：首獎-黃鈺婷「鳥的方向」。優等-張政愉「神綵針線錄─府城繡莊的光年」。佳作-李長青「我的心內」、張宗正「信物─寫予馬雅各醫生」、林益彰「臺灣尪仔兄」。

華語現代詩：首獎-張舒婷「女工的故事」。優等-賴文誠「分數」。佳作-蕭聖瑋「你說你喜歡中間的位置」、柯貞伊「理想的告白」、侯瀚「雨落時有一些聲音」。

劇本：首獎-盧幸玟「Virtual/Reality」。優等-陳嘉禎「行動代號：透明媽媽」。佳作-黃欣奕「願你在清醒時分記得我」。

古典詩：首獎-黃絹文「負笈成大有感」。優等-吳忠勇「月津旅次寄懷三題」。佳作-張政愉「臺南工藝三章」、李玉璽「臺南紀行三詠」、黃明祺「七股濕地賞黑面琵鷺有感」。

青少年新詩：第一名張鈺昕「交點」。第二名李仁棣「黑箱」。第三名許瑋宸「月經」。佳作-楊原森「觀星」、何采穎「請於三日內重生」、林宥辰「靜默的對話」。

風起‧臺南（小品文）：優選-游以薰（筆名）「被吹散的日子」、林安嫻「風吹紙傘的那年‧我十六歲」、莊素梅「風若透‧檨仔著到」、董宥岑「西市場的風」、鄭委晉「風起‧臺南」、鄭麗美「鉄線起香風」、王昱忻「牽罟」、陳研諭「風起‧臺南」、林炳勝「結果」、林靈「蔗田風起時」。（編輯：謝雅竹）1141122