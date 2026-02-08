9歲遭砍6刀！林義雄長女林奐均曾獲金曲獎 陶晶瑩主持哽咽介紹

改編自林義雄家族滅門血案的電影《世紀血案》因劇組未取得本人同意授權拍攝而引發強烈抵制聲浪。身為事件生還者的林義雄長女林奐均，2004年曾獲得第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」，典禮主持人陶晶瑩介紹她的遭遇不禁哽咽，當年的畫面也被網友翻出，引起討論。

陶晶瑩曾在介紹林奐均的遭遇時哽咽。（圖／翻攝自YouTube）

1980年2月28日林義雄的母親與7歲雙胞胎女兒在家中慘遭刺殺，當時9歲的林奐均身中6刀重傷，後送醫搶救，撿回一條命，母親方素敏隨後將她秘密送往美國生活。

廣告 廣告

林奐均完成學業後於2002年9月返台，投身基督教音樂創作。2003年發行的專輯《你是我的最愛》，入圍了第15屆金曲獎最佳專輯、最佳演唱人及最佳作詞人3項大獎，最終獲得「最佳宗教音樂專輯獎」。

上台領獎時，她除感謝父母親在她小時候就很有耐心聽她唱歌，也感謝老公與家人的支持，「我想要感謝主耶穌讓我有可以快樂唱歌的希望，我要感謝我先生，謝謝你，You make me beautiful and strong（是你讓我變得美麗與堅強）。」

林奐均2004年獲得第15屆金曲獎「最佳宗教音樂專輯獎」，陶晶瑩回顧她的遭遇時一度哽咽。（圖／翻攝自YouTube）

主持人陶晶瑩介紹林奐均的遭遇時，哽咽表示：「林奐均小姐的故事，在1980年不曉得大家還有沒有印象？林義雄的滅門血案，她是那一位被歹徒狠狠幾刀砍下去倖存的小女孩，當時她心中充滿了恨，不曉得為何生命要這樣對她，然後她到了美國，心中充滿了怨恨，她不知道要怎樣去說去問。18歲的時候她接觸了宗教，我們看到的是她甜甜的笑容，唱著〈你是我的最愛〉…不管生命多麼殘酷，這些人都用熱情繼續的活下去，用音樂或是用生命。」感動全場觀眾。

《中天提醒您|民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

《中天關心您|拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

保護專線：113/ 110

反霸凌專線：1953

法律扶助基金會：02-412-8518

延伸閱讀

《世紀血案》寇世勳道歉了 坦言「思慮不周」深刻反省中

《世紀血案》風波不斷 施明德家屬發聲批：輕率、毫無人性且令人作嘔

李千娜登除夕節目遭抵制 文化總會回應：將進行適當調整