9歲「女兒」切除腫瘤！痛到「失語」3天 潘慧如心疼懺悔：都是我的錯

潘慧如對愛犬們相當照顧。翻攝潘慧如臉書

潘慧如18日出席寵物保健品活動，提到最近幫9歲愛犬「雪寶」洗牙，順便切除嘴邊腫瘤，雪寶竟「失語」3天，讓她相當心疼，還會狗女兒懺悔喊：「對不起！都是我的錯，讓你受苦了。」

潘慧如指出，因雪寶是雪納瑞，好發黑色素瘤，雖醫生評估腫瘤應是良性的，但有長大跡象，還是「預防勝於治療」，決定趁著洗牙的契機先切除。現在剛做完3天，化驗報告要等一周。剛做完回家後，雪寶就衝進廚房，手術一點都不影響牠的食慾，但因麻醉，還是要等12小時才能進食，雪寶只能可憐兮兮地「乾瞪眼」。

潘慧如出席寵物保健食品記者會。杜沛學攝

潘慧如形容，這次手術發現狗狗非常能忍痛，但還是察覺到雪寶「變成另一隻狗」，平常牠都會一直「對話」發出聲音，但手術傷口在嘴邊難癒合，讓雪寶幾乎不想出聲，記者會前一天才終於叫了幾聲，讓潘慧如喜出望外。

提到雪寶手術花費，潘慧如就大嘆了一口氣，因術前做全口X光檢查、手術時有生命監控，雪寶這次就花了她2萬元，另一隻狗狗洗牙也要1萬元，但為了毛孩子健康，潘慧如也是甘願砸錢。



