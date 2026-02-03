9毫米子彈穿牆被「它」擋下！《寶可夢》化身防彈衣

國際中心／曾詠晞報導

美國一名網友在網路上分享了一起超驚險的故事。他在Reddit論壇發文分享，某日深夜在家中熟睡時，突然被巨大的爆炸聲驚醒，由於鄰居平時就有在家練槍的惡劣習慣，當下沒特別檢查就右重新沉入夢鄉中。直到隔天起床後，他巡視房間才發現臥室牆壁竟被打穿，子彈距離床鋪高度僅有些微差距，幸好有物品阻擋，不然後果恐怕不堪設想。

《寶可夢》化身現實版守護神！鄰居亂開槍「這張卡牌」擋下9毫米子彈

網友睡醒後，發現寶可夢卡牌擋住了射入臥室的子彈，並將驚險的畫面分享至網路上。（圖／翻攝自Reddit @LolaInSlacks88）

深夜驚魂！熾焰咆哮虎卡牌化身最強防彈盾牌

事件發生後，網友細心檢查遭到射擊的牆面周圍，想尋找那顆誤闖他家的子彈，驚奇發現在彈孔旁邊是他平時拿來收納寶可夢（Pokémon）卡牌的塑膠盒。打開盒子後，竟見一顆9毫米子彈正掉落在卡牌中。令人驚訝的是，擋下子彈的卡牌主角，正是火系與惡系寶可夢、火斑喵的最終進化型「熾焰咆哮虎」（Incineroar）。網友感嘆道「那顆 9 毫米子彈還卡在盒子裡。如果不是這些卡牌，子彈很可能擊中正在睡覺的我，因為子彈高度剛好跟我的床齊平。」這疊看似平凡的紙片，在那一刻彰顯了超乎想像的保護力，化身為守護性命的盾牌。

廣告 廣告

《寶可夢》化身現實版守護神！鄰居亂開槍「這張卡牌」擋下9毫米子彈

幫助網友擋下子彈的寶可夢卡牌是「熾焰咆哮虎」（Incineroar），網友表示會將牠當成守護寶可夢。（圖／翻攝台灣寶可夢官方網站）

《寶可夢》化身現實版守護神！鄰居亂開槍「這張卡牌」擋下9毫米子彈

子彈穿牆後，將網友家的牆壁與寶可夢卡牌射穿。（圖／翻攝自Reddit @LolaInSlacks88）

收藏變戰友！鄰居記取教訓停止危險練槍

經歷這場意外後，這名網友對寶可夢收藏有了全新的情感連結，他表示自己雖無大礙，「但我現在把熾焰咆哮虎當成守護寶可夢，從來沒有這麼慶幸自己囤了一堆卡片，你永遠不知道它們哪天會幫你擋子彈呢！」為了證實事件真實性，他亦附上報警紀錄佐證。雖然警方因證據不足暫無法確認開槍者身分，但這場意外已讓鄰居有所收斂。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：《寶可夢》化身現實版守護神！鄰居亂開槍「這張卡牌」擋下9毫米子彈

更多民視新聞報導

張又俠遭逮共軍集體沉默！專家揭「恐為無聲政變」

俄羅斯夜空驚見「4顆月亮」！專家揭關鍵「1現象」全說了

21歲男建國當總統！他持「自製護照」去夜店無阻

