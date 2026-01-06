9畫不吉利？「玉光少棒隊」奪冠常勝軍藏改名玄機

半世紀前的「玉光少棒隊」是奪冠常勝軍，不只是玉井之光也是台南之光。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南為棒球之都，培育無數知名棒球好手，其中距今半世紀前，由玉井國小球員組成的玉光少棒隊，曾多次在南縣的縣內盃賽事拿下多次冠軍，被譽為超強棒球隊，但很多人不知道的是，玉井國小棒球隊最初以「玉井隊」之名征戰，卻都打不到冠軍，後來校長和教練認為「玉井」共9畫不吉利，改名為「玉光」，11畫是吉數，玉光隊果然屢戰屢勝。

這段玉井隊改名為玉光隊的歷史，是地方上的棒球史趣談，上月底，成功大學歷史系副教授謝仕淵獲邀到噍吧哖紀念園區主講「玉井棒球夢」，提到這一段祕辛，喚起許多在地人回憶。

玉光少棒隊遊街慶祝，圖中揮帽者就是葉志仙。目前相關文史資料都在噍吧哖紀念園區展示。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

他提到，玉光就是玉井國小棒球隊，只是因為最初在江湖闖蕩時，用「玉井隊」之名，都打不到冠軍，後來校長和教練都認為「玉井」共9畫，不吉利，而改名為「玉光」，玉光隊果然屢戰屢勝，由於那時候南區冠軍很常就是世界冠軍，練球勤奮還不夠，請神明助力的事經常發生，他以此說明這座山城半世紀前的棒球熱潮。

而說到玉光少棒隊，就不得不提到葉志仙，他正是從玉井糖廠棒球場啟蒙的代表人物。葉志仙於民國60年代表台灣出征世界少棒賽奪冠，73年成為洛杉磯奧運棒球銅牌國手，寫下台灣於一級國際賽事歷史紀錄，95年更以總教練身分率領國家隊奪下杜哈亞運棒球金牌。

1970年在玉井舉行的南縣第二屆委員會盃決賽，湧入上萬人觀賽，盛況空前。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

葉志仙5日揪昔日玉光少棒隊隊友重返玉井，包括陳傳賢（捕手）、方木全（游擊手）、江榮輝（投手）、溫金明與方忠雄等棒球前輩。溫金明也分享並證實玉光隊命名由來，稱早年以「玉井隊」名義參賽成績平平，改名為「玉光隊」後，屢創佳績。根據記載，玉光少棒隊成立於民國57年，正好是台灣人瘋三級棒球的年代，玉光隊蘊含「玉井之光」，也沒辜負鄉親期待。

當時球隊練習場地就是位於玉井糖廠內的棒球場，早先於日據時期就是棒球場，但後來一度成為菜園，直到玉井國小成立少棒隊，球場才又重新成為比賽場地。謝仕淵提及，在玉井舉行的南縣第二屆委員會盃決賽，場外萬頭鑽動，玉光對上新化爭奪王座時，湧入約上萬名觀衆，盛況空前，相關文史資料目前也在噍吧哖紀念園區陳列展示。

