9種髒蔬菜農藥殘留多！小蘇打＋鹽洗也沒用 專家推2種菜農藥最少
想要多吃青菜，又怕有農藥殘留？營養師李婉萍表示，9種常見蔬菜容易有農藥殘留，若未妥善清洗，長期食用可能危害健康，推薦5招清洗蔬菜，也可以多吃2種農藥殘留風險最低的蔬菜。
農藥沒洗乾淨，吃下去會怎樣？
李婉萍解釋，農藥的使用是為了防止害蟲、病菌侵害作物，保護農民的收成；雖然農藥在種植後會隨時間逐漸分解，但有些殘留仍會附著在蔬菜表面，特別是葉菜類更容易沾染，懂得正確的清洗方式就顯得格外重要。
大多數農藥在蔬菜採收後的7～15天內會自然降解至安全範圍。但若未妥善清洗，殘留農藥可能會引發頭暈、噁心、甚至影響神經系統，雖然短期少量接觸不會造成嚴重問題，但長期累積就要小心！
看更多：越南榴槤重金屬超標！中國八角又驗出蘇丹紅 邊境全攔截
9種蔬菜最容易有農藥殘留
哪些菜容易有農藥殘留，要特別注意呢？李婉萍說，青江菜、小白菜、蔥、芹菜、空心菜、豌豆莢、蘿蔔、辣椒、菠菜等9種蔬菜，是檢測中最常發現農藥殘留的品項，但只要清洗得當，一樣可以安心食用！
有些人會把蔬菜加鹽巴、小蘇打清洗，希望能洗去髒污跟農藥，但這些方法真的有效嗎？李婉萍說，大家以為用鹽巴或小蘇打水浸泡蔬菜，可以去除農藥，但事實上，這些方法效果並不好，最有效的方式是「流動清水沖洗＋浸泡＋再沖洗」，簡單又安全。
看更多：別再吃農藥、害蟲了！專家授正確洗菜方法 泡水、加鹽超NG
5招正確清洗蔬菜、防農藥殘留
蔬菜修剪並去除外層爛葉：這是最簡單卻最容易忽略的步驟！李婉萍說，蔬菜的外層葉片往往沾染最多農藥，尤其根部或葉柄處也要特別注意，建議先將爛葉剔除，根部切掉約1公分，葉片分開後再來清洗。
流動清水沖洗：用流動的水沖洗蔬菜的根部、葉片或果蒂處，能大幅沖掉附在蔬菜上的農藥。水不用開太大，只要像礦泉水瓶蓋戳一個小洞那種緩慢水流，就非常有效，也不怕浪費水。
浸泡＋二次沖洗：沖洗後，將蔬菜放入清水中浸泡10～20分鐘，然後再以流動的水沖洗2～3次。這樣一來，不僅農藥殘留能有效去除，蔬菜的口感也會更清脆好吃。
烹煮時不蓋鍋蓋：烹調時打開鍋蓋，讓農藥殘留隨著蒸氣揮發，是額外的一層保障，特別是炒青菜、燙蔬菜時，這個小技巧很重要。
外食族少喝湯：外食族最擔心餐廳蔬菜是否有確實清洗。其實很多農藥殘留在煮湯時容易溶解，因此外食時若擔心農藥問題，可以選擇少喝湯，降低攝入殘留農藥的風險。
龍鬚菜、地瓜葉農藥殘留最少
李婉萍說，自己常去農村走訪農民，曾有農民分享，如果擔心農藥殘留問題，以下兩種蔬菜是農藥殘留風險最低的選擇：
龍鬚菜：龍鬚菜在農村幾乎是「隨便丟隨便長」等級，幾乎不需要農藥就能長得旺盛，是非常安心的選擇。
地瓜葉：地瓜葉的生命力超強，蟲害少、病害少，因此農藥使用量極低，想吃得安心又不想花大錢買有機蔬菜，選它準沒錯！
看更多：市售蔬果農藥殘留抽驗25.5%不合格！韭菜、九層塔最多
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源／李婉萍營養師
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
