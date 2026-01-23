9組夢幻燈飾點亮萬年溪 屏東燈節搶先登場

2026屏東燈節今天在縣民公園正式點燈。（朱窈慧翻攝）



2026屏東燈節今天（23日）在縣民公園正式點燈，屏東縣政府昨天（22日）晚間搶先開箱四大燈區之一的「萬年溪燈區」。

今年燈區以「光馳萬年」為主題，透過駿馬奔馳的意象，轉化為流動光影，沿著萬年溪規劃9組主題燈飾，並延伸至周邊重要節點「鼎昌號李宅」及「萬倉街」。屏東縣長周春米邀請媒體搶先體驗燈區亮點，主燈「騰光」以駿馬躍出水面的瞬間為創作靈感，結合聲光效果展現奔騰動感。





周春米表示，屏東燈節近年討論熱度逐年攀升，已成為春節期間全台熱門踩點活動之一，今年萬年溪燈區透過整體光環境營造，巧妙融合溪流生態與在地文化意象。

為深化燈節文化內涵，縣府傳播暨國際事務處長蕭裕隆指出，今年特別委託「社團法人屏東縣愛鄉協會」調查萬年溪沿線的人文與歷史脈絡，蒐集居民生活記憶，並轉化為手繪地圖，推出「萬年溪畔故事散策」主題摺頁，引導民眾在賞燈之餘，透過走讀方式重新認識萬年溪的過往與變遷。





縣府傳播處補充，萬年溪燈區串聯成一條象徵「起步、努力、收成、圓滿」的光影軸線，訴說屏東不息的生命力與城市持續前行的願景。其中，「騰光」展現生命甦醒、能量迸發的時刻；「滋養」、「舞光」象徵萬年溪孕育的生態力量與溪畔居民與土地共生的生活樣貌；旅程尾聲則以「果時」、「甜夢」作結，寓意歲月累積的豐收成果與對未來的美好想像。

今年燈節也將燈區延伸至周邊場域，「鼎昌號李宅」為萬丹李氏家族老宅，因建築特色獲文化部補助整修，配合燈節活動首度開放參觀，讓民眾近距離欣賞傳統老建築之美；位於萬倉街台鐵橋下廊道的燈飾作品「綿途」，則邀集屏東公正國中、大同高中及屏東高中美術班學生共同創作，以夜市與街景為題繪製燈籠，搭配五分車造型框架，營造宛如搭乘小火車穿梭燈海的沉浸式體驗。

2026屏東燈節萬年溪燈區展期自1月23日至3月8日，每日17時30分至22時亮燈；春節期間2月19日（初三）、2月20日（初四）及2月21日（初五）下午5時，將於燈區服務台發放造型小提燈「馬耀風琴」，其他燈區亦同步提供。更多活動資訊可至「2026屏東燈節」官方網站查詢。

