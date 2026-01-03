9縣市低溫特報！入夜急凍探10℃↓ 下波冷空氣恐「創最冷紀錄」
記者柯美儀／台北報導
今（3）日受到強烈大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，氣象署持續發布低溫特報，提醒今日下午至明日上午局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率。不過專家提醒，這一波冷空氣仍可能不是最冷，預估下週還會有一波更強的冷空氣南下，屆時有機會刷新近期低溫紀錄。
＊黃色燈號（寒冷）：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、宜蘭縣、金門縣
氣象署預報員林定宜表示，受強烈大陸冷氣團影響，今日各地日夜溫差明顯，明日西半部溫差較大，尤其中南部清晨受輻射冷卻影響，低溫明顯，白天氣溫則會快速回升，日夜溫差可超過10度。
林定宜指出，下週一、二將再有一波強烈冷氣團南下，氣溫逐步下降，初期以北部、東北部降溫最為明顯；中南部則落在下週三至下週五（7日-9日）降溫幅度較大，屆時天氣偏乾冷，清晨輻射冷卻效應明顯，日夜溫差仍大。
「下週強冷空氣接力，再創新低溫！」氣象專家林得恩表示，下週一至週二（5-6日）新一波強烈大陸冷氣團逐漸南下、氣溫再度下滑，並持續影響下週三至週五（7-9日）天氣，屆時中部以北、東北部、東部感受寒冷，其他地區早晚亦冷，整體呈現先濕冷、後轉乾冷，尤其中南部下週四至週五（8-9日）日夜溫差大。
