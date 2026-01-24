9縣市強風特報！ 8級陣風颳到1/25晚上

中央氣象署今（24）日下午4點33分發布陸上強風特報，受風力偏強影響，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、台東縣及澎湖縣等9個縣市，24日下午至明（25）日晚上局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，達黃色燈號警戒標準。

中央氣象署今（24）日下午4點33分發布9縣市陸上強風特報。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，黃色燈號代表民眾在戶外需特別小心路樹、不堅固建築或定置物被強風吹落的碎片，戶外工作者應注意安全。同時提醒民眾加強牢固戶外物品，行車時應減速慢行，並留意大眾運輸可能出現的延誤訊息。

廣告 廣告

根據氣象署最新觀測資料，24日下午4時許，金門縣烏坵測站錄得平均風力達7級，台中市松柏、新北市鼻頭角、澎湖縣望安及西嶼、彰化縣福寶、台南市蘆竹溝、苗栗縣西濱S129K、澎湖縣東吉島及七美、雲林縣箔子寮等多處測站，平均風力皆達6級標準。

延伸閱讀

未來一週兩波降溫！ 連2天「挑戰冷氣團」時間曝

北東濕冷最低溫再探10度以下 下週二有望迎好天氣

大雨特報！東北風水氣來襲 2縣市冷雨炸整晚