9縣市豪大雨特報！北、東部珍惜「中場休息」 氣象粉專：雨又要多了

氣象粉專示警，北、東部珍惜中場休息，未來雨又要變多了。（圖／翻攝自Threads@typhoon_mi）

雖第26號颱風「鳳凰」過去3小時強度稍減弱，且暴風圈亦縮小，但仍對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅。中央氣象署今（12）日稍早針對9縣市發布大雨特報，提醒民眾慎防災情；另外，氣象粉專示警，「北部、東半部要珍惜目前這個中場休息，等颱風進到東部外海之後，北部雨又會多起來」。

今日受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，氣象署發布豪大雨特報，指花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率。

（圖／中央氣象署）

氣象署提醒民眾，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。另颱風警報持續發布中，陸上警戒範圍包括嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島；海上警戒包括台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

氣象粉專「台灣颱風論壇」則在社群平台Threads發文直言，「鳳凰」颱風過去一天持續減弱，現在只剩近輕颱下限等級，其等稍晚用盡最後一口氣撞上陸地，為南部帶來最後一波風雨，颱風消失的時候會很快，像沒發生過任何事。

「台灣颱風論壇」進一步說明，南部午後風雨會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，而明（13）日凌晨過後就會轉小；至於北部、東半部的雨暫時緩和，但等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來，因此「好好珍惜目前這個中場休息吧。」

「台灣颱風論壇」表示，嘉義以北除了沿海風大以外，預估以陣雨為主。粉專最後更逗趣喊：「鳳凰快變成雞了，撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見囉！」

（圖／翻攝自Threads@typhoon_mi）

