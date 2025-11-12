9縣市豪、大雨特報 鳳凰最新警戒區域曝 雨下到晚上
中央氣象署表示，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（12）日花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，雨勢預計影響到晚上。
氣象署針對9縣市發布豪大雨特報，大雨縣市包括基隆北海岸、台北市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣；豪雨縣市則有屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區，雨勢將持續到晚上，提醒山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。
針對鳳凰颱風動態，氣象署指出颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈也縮小，中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅。
更多中時新聞網報導
周曉涵認了陳奕甫「是朋友」未來不說死
谷音辦女兒歸寧宴 哽咽訴愛
TPBL》4連敗隊伍對決 國王技高一籌滅海神
其他人也在看
宜蘭山區恐超大豪雨 雙北、台東山區及宜花防大豪雨
（中央社台北11日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，台北市山區、新北市山區、宜蘭縣地區、花蓮縣地區、台東縣山區、綠島有局部豪雨或大豪雨。中央社 ・ 1 天前
宜蘭防超大豪雨 北海岸、花蓮、綠島留意大豪雨
（中央社台北11日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今天宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨，北海岸、花蓮縣、綠島有局部豪雨或大豪雨。中央社 ・ 1 天前
颱風環流影響 宜蘭、北海岸留意超豪大雨
（中央社台北12日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生。中央社 ・ 13 小時前
花東屏山區防豪雨 基隆北海岸、宜高屏局部大雨
（中央社台北12日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今天花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨。中央社 ・ 7 小時前
全台第一！鳳凰暴風圈逼近 屏東縣宣布11/12全縣停班停課
[Newtalk新聞] 屏東縣政府今（11日）晚間率先宣布，為因應輕度颱風鳳凰暴風圈已接近臺灣西南方近海，並已將屏東縣納入陸上警戒範圍，明（12）日全縣停止上班、停止上課，成為全台第一個宣布12日停班停課的縣市。 根據中央氣象署最新資料，輕颱鳳凰暴風圈已觸及恆春半島近海，預計明天傍晚前後將以高雄、屏東一帶登陸。氣象署風力預報顯示，屏東地區入夜後至明天將出現9級以上強陣風，局部地區更有11級以上陣風發生的機率，伴隨強降雨恐造成積淹水及土石流危害。 屏東縣長周春米晚間緊急宣布停班停課決定，並透過縣府官方管道呼籲民眾嚴加戒備。她特別提醒鄉親：盡速完成居家防颱措施，固定門窗、收拾陽台及屋頂易掉落物品；低窪地區及山區居民留意積淹水及土石流紅黃色警戒；農漁民加強設施防護，確保人身及財產安全。 縣府強調，此次停班停課決定係基於氣象資料及保障縣民生命財產安全考量，呼籲民眾減少外出，留在家中最安全，並隨時留意縣府及氣象署最新訊息。查看原文更多Newtalk新聞報導央視首次公開中國空軍有人「殲-20」／無人「攻擊-11」戰機協同作戰畫面楊宏基觀點》解讀福建號入列「時差48小時」 不尋常的低調「有貓膩」？新頭殼 ・ 22 小時前
鳳凰颱風持續發威 豪大雨特報「9縣市」下到晚上
即時中心／林韋慈報導鳳凰颱風及其外圍環流持續在台灣影響，易有短延時強降雨，今（12）日上午氣象署發布豪雨特報，花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。民視 ・ 6 小時前
鳳凰颱風共伴雨彈「由北往南擴大」！週四出海 北台再迎豪雨
鳳凰颱風持續靠近台灣，中央氣象署預報科長林秉煜表示，今（11）日晚間到明晨，宜蘭、基隆北海岸、大台北地區及花東要留意短時強降雨，宜蘭有達「超大豪雨」等級的可能，明日白天隨著颱風逐漸接近，台南、高雄、屏東的降雨也會變得明顯。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上
快關窗！14縣市豪雨、大雨特報 一路下到晚上EBC東森新聞 ・ 4 小時前
鳳凰颱風暴風圈觸陸! 10縣市豪雨警戒、高屏澎湖留意11級以上陣風
[Newtalk新聞] 第26號颱風「鳳凰」暴風圈已進入台灣陸地，帶來大範圍豪雨。中央氣象署表示，今（12）天受到颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生；桃園至苗栗及中部地區也有局部短暫陣雨。 氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對南部、東部及澎湖構成威脅。氣象署今天清晨發布10縣市豪雨特報，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨；大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率。 氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至25度。離島天氣方面，澎湖陰陣雨，氣溫22至25度；金門陰短暫陣雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫陣雨，氣溫17至20度。空氣品質方面，宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。 氣象署今天清晨發布陸上強風特報，今天高雄、屏東、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風11級以新頭殼 ・ 9 小時前
屏東縣11/12停班停課
記者毛莉／屏東報導 依照中央氣象署資訊，輕颱鳳凰暴風圈已接近西南方近海，屏東縣已列入…中華日報 ・ 22 小時前
宜蘭山區留意超大豪雨 花蓮、綠島防大豪雨
（中央社台北11日電）中央氣象署發布豪雨特報，颱風外圍環流及東北季風影響，易有短延時強降雨，今(11)日宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，宜蘭縣地區、花蓮縣地區、綠島有局部豪雨或大豪雨。中央社 ・ 1 天前
超大豪雨特報來了 鳳凰颱風逼近！11縣市雨彈下到明天
即時中心／温芸萱報導中央氣象署今（11）日下午4時55分對宜蘭縣發布超大豪雨特報；基隆北海岸、花蓮縣、蘭嶼綠島發布大豪雨特報；台北市山區、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、恆春半島、台東縣發布豪雨特報；台北市、台中市山區、南投縣山區、高雄市山區發布大雨特報，且降雨影響時間將至明（12）日上午。民視 ・ 23 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！吳宗憲「才和2人一同工作」：心裡蠻難過的
網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，當晚同房的黃明志遭拘捕二度延扣，去年曾與黃明志一起工作的吳宗憲，今（12日）上中天《綜藝OK啦》錄影也透露，事發前才和黃明志、謝侑芯一同工作，對於發生憾事深感心痛。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
鳳凰颱風暴風圈凌晨接觸恆春半島！9縣市納警戒範圍 慎防顯著雨勢
[Newtalk新聞] 中央氣象署持續對輕度颱風「鳳凰」（FUNGWONG）發布海上、陸上颱風警報。鳳凰颱風暴風圈今（12）天凌晨0時左右接觸恆春半島，清晨5點半解除宜蘭、新北瑞芳、貢寮的降雨警戒。中央氣象署表示，鳳凰颱風有減弱趨勢，但接近時仍會帶來顯著雨勢，尤其是颱風中心附近，氣象署提醒請民眾不可掉以輕心。 氣象署指出，鳳凰颱風為位於鵝鑾鼻西南西方約170公里處，以每小時14轉27公里速度，向東北東轉東北前進。近中心最大風速每秒23公尺，相當於9級風；瞬間最大陣風每秒30公尺，相當於11級風；七級風平均暴風半徑180公里。陸上警戒範圍雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖，颱風強度有持續減弱及暴風圈縮小趨勢。 宜蘭縣及北海岸已發生超大豪雨，氣象署豪雨特報警示，今天北海岸、基隆、宜蘭地區、台北市山區、花東山區及屏東山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高屏、花東及澎湖有局部大雨機會，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。 另外，受到颱風及外圍環流影響，加上東北風明顯偏強，陸上強風特報警示，今晨至明天高屏、澎湖局部地區有平均風9級以上或陣風1新頭殼 ・ 10 小時前
LIVE／鳳凰減弱中估晚間登陸屏東 氣象署11:40最新說明
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」持續減弱中，暴風圈也在縮小，不排除將提前降級為熱帶性低氣壓，預計在今（12）日傍晚左右登陸高雄或屏東，後（13）日清晨從台東附近出海。中央氣象署將在上午11時40分，由預報員朱美霖出面說明颱風的最新動態。現場最新消息，請持續鎖定《民視新聞網》。民視 ・ 3 小時前
颱風鳳凰發陸警 台鐵平溪線全線停駛
（中央社記者黃麗芸台北11日電）颱風鳳凰陸上警報今天清晨5時30分發布，中央災害應變中心表示，淹水警戒區包括新北市和宜蘭縣等5縣市，另外馬太鞍溪河床臨時便道實施預警性封閉，台鐵平溪線全線停駛。中央社 ・ 1 天前
快訊／鳳凰颱風外圍環流！豪大雨狂炸9縣市
快訊／鳳凰颱風外圍環流！豪大雨狂炸9縣市EBC東森新聞 ・ 6 小時前
颱風鳳凰續減弱暴風圈縮小 最快傍晚轉熱帶低壓
（中央社記者余曉涵台北12日電）氣象署表示，颱風鳳凰持續減弱，暴風圈也縮小，未來路徑持續接近台灣西南方近海，傍晚晚間通過恆春半島一帶後往東北移動，有逐漸減弱為熱帶性低氣壓的趨勢，時間點預計在傍晚左右。中央社 ・ 5 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 5 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前