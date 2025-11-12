9縣市豪、大雨特報 鳳凰最新警戒區域曝 雨下到晚上

中央氣象署表示，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（12）日花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東、花蓮、台東、澎湖地區及台北山區有局部大雨發生的機率，雨勢預計影響到晚上。

氣象署針對9縣市發布豪大雨特報，大雨縣市包括基隆北海岸、台北市山區、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣；豪雨縣市則有屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區，雨勢將持續到晚上，提醒山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

針對鳳凰颱風動態，氣象署指出颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈也縮小，中心目前在鵝鑾鼻西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對嘉義、南投以南及花蓮、台東構成威脅。

