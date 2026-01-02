9萬沒藥醫的癲癇病患有福了 台大新療法救命

一名罹患嚴重「藥物難治型癲癇」長達10多年的20多歲男子，因病灶橫跨不同腦區，嘗試過藥物、手術及免疫治療均無效。台大醫院醫療團隊今（2）日發表成功案例，為該名患者植入全台首例「最新型深腦刺激系統（DBS）」，透過精準調控神經活動並監測深腦訊號，目前追蹤半年，患者發作情況已顯著改善。

罕見「三重病因」困擾十年 藥物與傳統手術皆無效

癲癇是大腦先天或後天的問題，導致異常迴路與不正常放電，形成陣發性甚至慢性異常神經活動的疾病。台大醫院神經部癲癇中心醫師饒敦表示，該名個案自10幾歲起出現嚴重發作，每月大發作次數達5到10次，長期飽受意識改變、抽搐折磨，智力亦受影響。

饒敦醫師說，經詳細檢查發現，患者病因為極其罕見的「基因-結構-免疫」三重病因，包含罕見基因變異、腦部結構異常及腦部慢性發炎。由於病灶並非單一位置，傳統的手術切除難以奏效，屬於臨床上處理極為困難的「非常特別病人」。

最新型DBS國內首例植入具同步監測功能

針對藥物難治型癲癇，台大醫療團隊決定採用最新型深腦刺激系統（DBS）。饒敦醫師指出，此新型系統屬侵入性治療，於深腦兩側植入電極以調節不同腦區。與過往技術不同，新型系統具備更精細的刺激位點設計，並擁有「同步深腦訊號監測」功能。

饒敦指出，醫師醫療團隊在手術中運用無框架立體定位技術、術中即時3D影像（O-arm），並結合腦神經纖維束成像與微電極記錄輔助，追求最高精準度。術中及術後更能透過系統感測技術記錄標靶區域的局部場電位（LFP），藉此精確調整刺激參數，達成神經活動的精準調控。

追蹤半年後明顯好轉 納健保造福病友

饒敦醫師說明，神經調節效果需要時間才會慢慢顯現，以該名男子為例，自去年5月手術、9月調整參數後，追蹤至今半年，發作緩解趨勢明顯，這將有效降低癲癇持續發作造成的腦損傷風險。

台灣約有 20 至 30 萬名癲癇患者，其中約 3 成屬於「藥物難治型癲癇」。饒敦醫師指出，國內健保自 2020 年底開始給付顱外的迷走神經刺激（VNS），而此次導入的新型深腦刺激系統（DBS），今年開始也有機會納入健保部分給付，為癲癇患者提供更完整、多元的治療選擇。