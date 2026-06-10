9路大搜索！涉收賄護航農地違建 桃園市議員張肇良遭搜索聲押

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涉收賄護航農地違建，桃園市議員張肇良遭搜索聲押。翻攝張肇良臉書

民進黨籍桃園市議員張肇良再度陷入貪瀆風暴！檢調接獲檢舉，指控張肇良在2021年至2024年間，涉嫌利用擔任桃園市政府顧問及市議員的身分，收取特定業者賄賂，協助業者在農地上違法興建倉庫，並向時任桃園市政府農業局農地管理科的高姓科長關說，導致該違建倉庫免於被查報拆除，得以違法使用。

桃園地檢署肅貪專組檢察官李旻蓁昨日指揮調查局桃園市調查處，兵分9路大動作搜索張肇良及高姓前科長、現任專委住處與辦公室，並通知張等5名被告及6名證人到案說明。

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經檢察官漏夜偵訊，認為張肇良涉犯《貪污治罪條例》中公務員違背職務收賄罪，高姓官員則涉犯圖利罪。檢方考量兩人犯罪嫌疑重大、所犯為5年以上重罪，且有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞，於今日清晨將兩人當庭逮捕，並向法院聲請羈押禁見；其餘3名被告則以5萬至50萬元不等金額交保。



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