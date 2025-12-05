9身障團體控"北車無障礙動線不友善" 找電梯要花40分鐘

生活中心／陳妍霖 莊柏驊 台北報導

台北車站每天將近有60萬人進出，是國家重要門面，但9大身障團體聯合控訴，北車無障礙動線一點也不友善。藍綠立委今天坐輪椅實測，不僅指標不明確，連要上下樓，都找不到電梯，明明就在眼前，還要從外面繞，至少要花40分鐘，公開點名交通部加強改善，台鐵回應，會想辦法改善。

身障團體，找來藍綠立委郭昱晴與陳菁徽，坐上輪椅實測，到底北車對身障朋友，有多不友善。

坐輪椅，要下樓，但找著找著，疑？到底電梯在哪？





9身障團體控「北車無障礙動線不友善」立委點名交通部加強改善

9大身障團體找立委郭昱晴及陳菁徽坐輪椅實測無障礙動線 結果輪椅卡住了（圖／民視新聞）

不僅指標不明確，無障礙通路斷線，就像無頭蒼蠅在北車大廳繞啊繞，好不容易找到指標，連個坡道都危機重重，樓層近在咫尺，無障礙電梯卻在外面，又得從外面繞。身障團體聯合控訴，北車無障礙動線真的很需要改善。





脊髓損傷基金會副董事長劉金鐘指出，「有些標誌還是被擋住的，他做的不是很理想，不是很友善，所以像你看，這是找機捷啦，找到外面，找到晚上了，你看，出來以後一樣，都有高差，有沒有樓梯，我怎麼下去，在台北車站，你要靠著這些標誌來找到，那個要去的地方，一輩子找不到，我真的曾經問過5個人，花了40分鐘的時間」。





9身障團體控「北車無障礙動線不友善」立委點名交通部加強改善

危機重重! 9身障團體聯合控訴 北車無障礙動線"充滿障礙" 呼籲交通部改善（圖／民視新聞）





台北市盲人福利協進會常務理事呂鴻文指出，「連一個指引的點都找不到，那個引導磚哪裡了，找不到，所以你說，讓我一個引導的地方，都沒有辦法指引喔，怎麼走進來啊」。





身障朋友表示，「就是要先打電話聯絡，然後等6到10分鐘其實時間真的很久，所以基本上直接找，從外面電梯下去這樣子」。





包括身障聯盟、盲人協進會、脊髓損傷協會、失智症協會等9大身障團體揪出缺失，台鐵承諾盡力改善。畢竟台北車站做為台灣國門，每天將近有60萬人進出，偏偏讓身障朋友''走投無路''，抱怨"友善城市"不友善，淪為口號。

