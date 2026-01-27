記者/李明真報導

歡慶品牌成立9週年，肉多多火鍋復刻當年開幕時一炮而紅的299套餐重返餐桌，獲得熱烈迴響，原定一月底的期間限定活動，在廣大肉粉們的敲碗聲中決定繼續順延。肉多多火鍋的299套餐，不僅是時蔬、火鍋丸餃、各式冰品吃到飽，還可以享用與台灣咖啡龍頭「路易莎咖啡LOUISA COFFEE」（限定北中南19間門市）以及手搖飲「大苑子」的跨界聯名飲品。

9週年復刻299套餐好評順延，肉多多春節期間照常供應。圖/肉多多火鍋提供

感恩9年來的支持力挺，肉多多在9歲生日時再次推出開幕時高人氣的299套餐，主餐任選活力梅花豬或無骨鮮雞腿，和過去的同價位套餐的最大不同，是原本搭配肉品的菜盤進化為蔬食自助吧，搭配平、假日用餐不限時的利多（西門、淡水店用餐不限時僅限平日）。樂多多集團董事長林少鈞表示，隨著近期氣溫驟降，從訂位電話通數的攀升，可以感受到消費者對於火鍋的渴望，因此接下來規劃將299復刻套餐納入菜單，春節期間照常供應，也同樣用餐不限時，一次滿足消費者「呷好、呷飽、呷巧」的需求。

廣告 廣告

同集團的姊妹品牌「狂一鍋」，即日起不分平假日全時段供應3款299元起「超值狂享鍋」（功夫排骨酥/藥膳大雞腿/剝皮辣椒蛤蜊雞），與肉多多一樣用餐不限時，繼西門町店率先加碼於自助吧提供荷包蛋、高麗菜飯與麻油雞飯，狂一鍋即日起全台門店跟進供應，即使是春節期間，消費者同樣可以在沒有時間壓力與不受打擾下，盡情享受「荷包蛋自由」。

肉多多火鍋官網 www.twrododo.com



狂一鍋官網 www.twfondueretro.com

路易莎咖啡限定門市

台北西門、大安古亭、士林天母、台北中山、文山景美、淡水中正、林口昕境、新莊和興、板橋實踐、桃園中華、中壢中山、新竹巨城、員林育英、豐原太平洋、台中進化、台中大里、雲林斗六、鳳山青年、高雄三多